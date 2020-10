Elisa Isoardi, problemi alla caviglia: salta Ballando con le stelle?/ Fisioterapia..

Non c’è pace per i concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Dopo l’incidente di Alessandra Mussolini e i problemi alla caviglia di Rosalinda Celentano della settimana scorsa, poche ore prima della diretta della quinta puntata, scatta l’allarme per Elisa Isoardi. La conduttrice si è allenata duramente per tutta la settimana insieme al suo maestro Raimondo Todaro per prepare un’esibizione perfetta e confermare tutti i giudizi positivi ottenuti durante la quarta puntata. L’eccessivo sforzo fisico, però, ha messo a dura prova Elisa e, in particolare, la sua caviglia. La conduttrice che, all’inizio dell’avventura aveva avuto problemi alle costole, ha pubblicato alcune storie su Instagram annunciando di aver bisogno dell’aiuto dei fisioterapisti. La Isoardi, dunque, riuscirà a scendere in pista questa sera?

ELISA ISOARDI, FISIOTERAPIA PRIMA DI BALLANDO CON LE STELLE

Elisa Isoardi si affida alle mani esperte dei fisioterapisti per scendere in pista questa sera per la quinta puntata di Ballando con le stelle. “E fisio sia”, ha scritto su Instagram. “Loro sono i nostri angeli. Io non li vedevo da due settimane ed ero felicissima. Poi dopo la costola cosa abbiamo qui? Il tendine d’Achille! Vi piace come cosa? Bene, crepi il lupo e viva il lupo!”, ha aggiunto. Successivamente, senza mai perdere il sorriso, la Isoardi ha mostrato la caviglia, visibilmente gonfia ai followers, in attesa di sottoporsi ad una nuova seduta di fisioterapia. La partecipazione alla quinta puntata di Ballando con le stelle 2020 non dovrebbe essere a rischio. Tuttavia, le condizioni della conduttrice potrebbero non essere ottimali, ma Raimondo Todaro è pronto ad aiutarla per strappare nuovamente gli applausi di pubblico e giuria.



