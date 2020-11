Elisa Isoardi “Raimondo Todaro? Innamorata di quello che facciamo”/ “Facciamo volare”

Elisa Isoardi, a meno di una settimana dalla finale di Ballando con le stelle, parla a cuore aperto a Oggi del suo rapporto con Raimondo Todaro, suo maestro e partner nel programma di Rai 1: “C’è un grandissimo rispetto, ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda, ci siamo incastrati alla perfezione. Sarà un legame che non finirà con il programma”. La conduttrice di Rai 1 è rimasta colpita dal numero di siti e pagine che sognano di vederli insieme: “Il pubblico si è innamorato della nostra coppia ed è successo anche a me, mi sono innamorata di quello che faccio con lui. Ho riguardato tutte le nostre esibizioni, da fuori siamo bellissimi, facciamo volare”. Si metteranno insieme? “Non lo so, per ora va bene così”, ha risposto in modo evasivo Elisa Isoardi. La conduttrice non nasconde la sua stima e il suo affetto per Todaro, che definisce un padre molto dolce e presente: “Ci si può innamorare di un uomo per come fa il papà”.

ELISA ISOARDI: COSA FARÀ DOPO BALLANDO CON LE STELLE?

Elisa Isoardi è uscita profondamente cambiata dall’esperienza di Ballando con le stelle: “Ora ho scoperto che le cose si possono fare insieme. Sono una single risolta e in gradi di cogliere le sorprese della vita”, a partire da una famiglia. Inoltre il programma di Milly Carlucci le ha permesso di imparare a valorizzare il suo corpo in tutte le sue potenzialità e ad accettare la fragilità. Dopo il successo di Ballando Elisa Isoardi tornerà a condurre? Tra le ipotesi c’è quella di Check-up, il nuovo programma di medicina in onda su Rai 1 il sabato mattina. Al momento nessuna conferma e la Isoardi non nasconde di sognare la prima serata: “Mi sono affacciata alla prime serata in punta di piedi, con quella grande maestra che è Milly Carlucci, facendomi aiutare. Giusto così”. Elisa ha rivelato che Milly l’ha obbligata a non mangiare carboidrati per essere più leggera.



