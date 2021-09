Elisa Isoardi, ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo?/ Anello di smeraldo e…

Ritorno di fiamma per Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo? La conduttrice, in attesa di potersi tuffare in un nuovo progetto professionale dopo l’avventura vissuta prima sulla pista di Ballando con le stelle e poi all’Isola dei Famosi, è stata pizzicata dai paparazzi insieme ad Alessandro Di Paolo con cui ha avuto una relazione. I due sono stati pizzicati da Gente sui lettini di uno stabilimento balneare a Fregene. Tra i due non mancano sguardi e sorrisi complici. Tuttavia, ad attirare l’attenzione dei fans, è soprattutto un anello che la conduttrice sfoggia nelle foto pubblicate da Gente.

Elisa Isoardi, infatti, indossa un vistoso anello all’anulare sinistro che aveva già sfoggiato in precedenti occasioni. Nonostante la fine dell’amore, la Isoardi e Alessandro Di Paolo hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Ora, però, il ritorno dell’anello sembrerebbe il simbolo di qualcosa in più.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo: l’amore è tornato?

La fiamma dell’amore si è riaccesa per Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo? Nelle ultime interviste rilasciate, la conduttrice ha sempre dichiarato di essere single. Dopo la pubblicazione delle foto da parte del settimanale Gente, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Pare, infatti, che durante i momenti che hanno trascorso a Fregene, Alessandro di Paolo abbia riconsegnato alla Isoardi l’anello.

Prima del ritorno in tv, dunque, Elisa Isoardi avrà deciso di dedicarsi alla sua vita privata? Per il momento, la conduttrice non commenta limitandosi a condividere foto e video dei momenti che trascorre a casa o in giro per lavoro o per svago. I fans, tuttavia, si augurano non solo di vederla, presto, nuovamente in tv, ma anche con il cuore sereno e innamorato.

