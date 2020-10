Elisa Isoardi, rose rosse in camerino/ Lo scoop prima di Ballando con le stelle

Se si parla di Elisa Isoardi il gossip subito impazza. Da quando la conduttrice ha iniziato la sua avventura a Ballando con le stelle si parla con costanza di un presunto flirt con Raimondo Todaro. D’altronde di indizi non mancano: foto, avvistamenti, parole importanti, gesti romantici sembrerebbero confermare che, effettivamente c’è del tenero. Se a questo aggiungiamo quanto accaduto prima della puntata di Ballando di oggi 10 ottobre, le possibilità aumentano ancora. A poche ore dalla diretta, Simone Di Pasquale ha svelato uno scoop proprio su Elisa in diretta a ItaliaSì di Marco Liorni: “Ha ricevuto un mazzo di rose dietro le quinte”.

Da parte di chi sono le rose ricevute da Elisa Isoardi?

Marco Liorni su Italia Sì, dopo aver ascoltato lo scoop lanciato da Simone Di Pasquale, ha mandato in onda proprio il filmato del momento in cui ad Elisa Isoardi sono state consegnate le rose rosse con tanto di dedica. La conduttrice, dopo la sorpresa del dono ricevuto, ha aperto il bigliettino e, dopo averlo letto in segreto, ha preferito non sbilanciarsi sul contenuto, commentato con un sorriso: “non ho capito da parte di chi sono”. Inutile dire che tutti i pensieri sono andati proprio a lui: Raimondo Todaro. Chissà che il mistero non venga risolto proprio in diretta a Ballando con le stelle, magari dopo un’altra esibizione particolarmente sensuale della coppia più chiacchierata di quest’anno.

