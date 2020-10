Elisa Isoardi salta le prove per Ballando/ Todaro: “Caviglia? Sta ancora peggio!”

Ancora problemi per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La loro gara a Ballando con le stelle purtroppo si complica ancora a causa di un nuovo infortunio. Dopo l’operazione di Raimondo è stata la Isoardi ad avere problemi alla caviglia e le novità arrivate oggi non sono affatto positive. Attraverso delle storie pubblicate su Instagram, la conduttrice ha fatto sapere di essere stata dal dottore che le ha dato responso non ottimale: “Buongiorno. Sono a Villa Stuart, sono tornata dopo tanto tempo. Ho un po’ di cosine eh… una distorsione, una lesione allo pseudomenisco della caviglia e tendinopatia.” ha spiegato. Per poi dichiarare: “Diciamo che abbiamo fatto tris oggi. Vado in auditorium, saluto Raimondo e vi tengo aggiornati. Probabilmente oggi è meglio riposare un pochino”.

Raimondo Todaro preoccupato per Elisa Isoardi: “La caviglia va ancora peggio…”

Elisa Isoardi è stata dunque costretta a saltare le prove per la prossima puntata di Ballando con le stelle. Purtroppo la caviglia le dà ancora molti problemi ed è per questo che non può forzarla. È dunque costretta a stare a riposo per un po’. Molto preoccupato è anche Raimondo Todaro che proprio su Instagram ha dichiarato: “La situazione purtroppo è questa: oggi Elisa purtroppo con la caviglia sta peggio degli altri giorni, è andata a fare la risonanza e non si può allenare. Speriamo potrà tornare nei prossimi giorni”. A rischio, dunque, la loro esibizione di sabato sera. Bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per saperne di più.



