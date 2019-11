Elisa Isoardi sbotta contro concorrente Prova del cuoco/ “Se tuo marito è geloso…”

Imbarazzo e sgomento alla “Prova del cuoco” quando una concorrente ha ringraziato il marito per averle permesso di partecipare al programma. Sono subito scattate le polemiche per quella confidenza a Elisa Isoardi, protagonista suo malgrado di un siparietto surreale a cui però ha reagito in maniera esemplare. Natascia, la concorrente di Vasto, in provincia di Chieti, ha fatto scalpore per aver ammesso che suo marito, con cui è sposata da un anno, è un po’ «gelosino». Per questo le ha permesso solo a fatica di prendere parte alla trasmissione condotta da Elisa Isoardi. Lo scambio di battute andato in onda è stato incredibile. La signora Natascia stava preparando il piatto quando ha chiesto di salutare il marito Emidio, poi lo ha voluto ringraziare per averle permesso di andare in tv. Una storia da Medioevo, ma siamo nel 2019 e pure la conduttrice glielo ha fatto notare senza peraltro giri di parole.

ELISA ISOARDI SBOTTA CONTRO CONCORRENTE PROVA DEL CUOCO

Elisa Isoardi, presa in contropiede da quella confidenza inaspettata, ha inizialmente assecondato la concorrente di Chieti. Quindi ha provato a scherzarci su: «Questa è una novità». Poi però le ha voluto chiedere: «Perché bisogna ringraziarlo?». A quel punto la signora ha spiegato che il marito Emidio è un po’ geloso. Ed è a questo punto che Elisa Isoardi ha reagito alla “Prova del Cuoco”. «E se è geloso è un problema suo», una frase con cui si è guadagnata gli applausi del pubblico. Poi ha rilanciato: «E non poteva venire alla Prova del cuoco? Ehhhh», ha detto commentando pure con un ampio gesto della mano. Ma poi qualcuno che non è inquadrato ha commentato in maniera ancor più diretta ed esplicita: «Le ha permesso di venire, e che siamo nel Medioevo?». E su Twitter è partito subito il dibattito, che peraltro cade in una giornata speciale, quella contro la violenza sulle donne. Quel comportamento così maschilista del marito ha fatto discutere.





© RIPRODUZIONE RISERVATA