Elisa Isoardi: "L’Isola? Mai più!". Il retroscena su Franco Di Mare e il senso di colpa verso la Rai che la tormenta.

In una lunga e approfondita intervista al Corriere della Sera, Elisa Isoardi ha deciso di fare alcune confessioni sulla sua vita privata, a partire dal suo sogno di arrivare a presentare il Festival di Sanremo fino ad arrivare a raccontare un retroscena molto triste dietrola malattia di Franco Di Mare, giornalista morto un anno fa a soli 68 anni a causa di un tumore per via dell’esposizione all’amianto. Quest’ultimo aveva confessato di essere malato terminale a Che Tempo Che Fa, programma di Fabio Fazio.

La sua intervista fu particolarmente chiacchierata e il giornalista morì solo pochi giorni dopo. Ma cosa c’entra in tutto ciò Elisa Isoardi? La conduttrice ha raccontato al Corriere di non aver mai saputo nulla sulla malattia di Franco Di Mare, e ha confessato di esserci rimasta molto male. Lei, che imparava da lui il mestiere di giornalista, non sapeva nula della sua malattia: “No, l’ho scoperto da Fazio e ci sono rimasta malissimo, perché era il mio mentore. Avevamo lavorato insieme per due anni, mi aveva insegnato l’abc. Ripeteva: “Ricordati di vestirti bene, perché stiamo entrando a casa delle persone e dobbiamo averne rispetto“.

Elisa Isoardi contro il congelamento degli ovuli: “Idea classica di famiglia“

Elisa Isoardi ha parlato poi dei figli, sparando a zero sul congelamento degli ovuli: “No, preferisco vie più tradizionali. Ho un’idea classica di famiglia: un figlio fa parte di un progetto di coppia”, ha detto al giornalista che le ha chiesto se ha mai pensato a questa pratica. Al momento, Elisa Isoardi non pensa alla maternità, le piace la vita che si è costruita oggi e si sente realizzata in questo lavoro. Il matrimonio? Niente da fare: festeggerà i 20anni di nozze con Rai ad agosto.