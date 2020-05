Elisa Isoardi, “Sono felicemente single”/ “Matteo Salvini? Ci sentiamo ancora ma…”

Pubblicità

L’Italia prova a tornare alla normalità e anche nei palinsesti del servizio pubblico si registrano i primi graditi ritorni come quello di Elisa Isoardi idealmente dietro i fornelli de “La prova del cuoco”: dal prossimo 25 maggio infatti torna in onda lo storico programma di Rai 1 che ha visto la 37enne originaria di Cuneo raccogliere il testimone da Antonella Clerici. “Certo sarà un programma diverso per rispettare i distanziamenti sociali e ci sarà meno spazio per le sfide culinarie ma vogliamo dare voce a chi nel settore culinario è stato penalizzato in questo periodo, ospitando contadini, agricoltori e ristoratori” ha raccontato la padrona di casa in un’intervista concessa a “Dipiùtv” e in cui spiega di aver quasi avuto delle lacrime quando il direttore di rete le ha comunicato la ripresa del programma. La pandemia e il lockdown infatti hanno toccato marginalmente anche la famiglia della Isoardi dato che sua madre ha un ristorante nel Cuneese che ha dovuto fermarsi. E proprio l’accenno alla mamma è l’occasione per la Isoardi di parlare della famiglia: lei ha vissuto la quarantena con la zia Gabriella, arzilla 87enne che la nipote definisce non solo “giovanissima” ma pure appassionata di cucina come lei. “Ci siamo aiutante tanto, lei ai fornelli e io facendo la spesa, abbiamo riso assieme ma non nascondo che mi sono ritrovata anche a piangere per via della mancanza di mia mamma, distante chilometri e in una delle regioni più colpite dal Coronavirus”.

ELISA ISOARDI TORNA CON ‘LA PROVA DEL CUOCO’: “E’ IL MIO PROGRAMMA E SPERO CHE…”

E come trascorreva Elisa Isoardi le sue serate romane durante il lockdown? La diretta interessata coglie al balzo la domanda per ribadire che al momento è “felicemente single” e che attende la persona che sappia coinvolgerla e confessa che il suo vero principe azzurro è il suo barboncino toy Zenit. “Con Matteo Salvini siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo: ma ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo e poi sono concentratissima sul lavoro” taglia corto la diretta interessata che ha parole dolci per l’ex compagno ma allo stesso momento sembra essere andata avanti per la sua strada da molto tempo. A proposito dei nuovi progetti, invece, la Isoardi ha accennato alla sua presenza nel cast di “Ballando con le stelle” dopo l’estate mentre a proposito della sua riconferma a “La prova del cuoco” con l’ombra di un possibile ritorno della Clerici alla conduzione risponde che non pensa al gossip e che quello per ora “è il mio programma e spero lo sia anche in futuro”. Insomma la cucina come una sorta di… ancora di salvezza per la Isoardi e per tornare alla normalità, magari come ha rivelato in un’altra intervista a “Il Tempo”, seguendo i consigli di zia Gabriella ovvero “cercare di capire i tempi, non andare dietro a ciò che accade ma seguire quello che succede, far passare la tempesta e come dicevano gli stoici ‘Sequere deum’ e non diventar matti tanto non ci possiamo fare nulla”.



