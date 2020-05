Elisa Isoardi: “Sono single e felice”/ “Durante la quarantena ho ricevuto 300 rose..”

Pubblicità

Elisa Isoardi si è raccontata ai microfoni del programma radiofonico Un giorno da pecora. Geppi Cucciari ha chiacchierato con la conduttrice parlando non solo di lavoro ma anche di vita privata. “Io ti voglio felice e innamorata”, ha infatti ammesso la Cucciari, ma la Isoardi ha replicato “Sono felice e non innamorata, ma le cose non sono mica direttamente proporzionali…” La conduttrice de La Prova del Cuoco, dunque, ha il cuore ancora libero ma ammette che i corteggiatori non le mancano: “Appena sono state possibili le spedizioni di fiori me ne sono arrivati come se non ci fosse un domani” ammette, e ancora aggiunge “Ne sono arrivati tanti, troppi, innumerevoli. Siamo a mazzi da cento in sù. Ne saranno arrivati trecento in tutto. Cosa c’era scritto sui bigliettini? Li ho persi, quindi non so da chi mi siano arrivati. Erano fan. Mi hanno inviato rose e margherite”.

Elisa Isoardi torna a parlare di Matteo Salvini: “Mi dispiace per il calo della Lega…”

Geppi Cucciari indaga ulteriormente sulla questione corteggiatori e fiori, chiedendo ad Elisa Isoardi quanti gliene siano arrivati. “Diciamo mazzi da 100 in su, credo circa 300 in tutto, rose e margherite”, ammette la conduttrice. E cosa c’era scritto sui bigliettini che li accompagnavano? “Li ho persi, non so da chi mi siano arrivati…”, taglia corto la conduttrice. Non può mancare un accenno al suo ben noto ex fidanzato, Matteo Salvini. In merito al calo della Lega nei sondaggi, dichiara: “Mi dispiace, non so perché. – e scherza – Saranno gli occhiali…” e ancora ”Sono color tartaruga, originali, in linea col periodo”, ha ironizzato sul finale dell’intervista.



