Elisa Isoardi: “Sono single, spavento gli uomini”/ “Raimondo Todaro? Lo conosco da..”

Elisa Isoardi, sulla pista di Ballando con le stelle 2020, ha riscoperto la propria sensualità e femminilità come racconta in esclusiva sulle pagine del settimanale Gente. Bellissima, sicura di sè e con la consapevolezza di essere una donna sexy ed elegante, la conduttrice che, in coppia con Raimondo Todaro sta incantando pubblico e giuria del programma di Milly Carlucci, racconta di essersi resa conto di avere una forte femminilità solo in età adulta e anche grazie al ballo. Da bambina, infatti, era un maschiaccio. Quello spirito, oggi, c’è sempre, unito, però, ad una maggiore sensualità. Single ufficialmente, la Isoardi, a Gente, svela anche il motivo. “Sono single. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente… questo spaventa ancora nel 2020”, ha raccontato la Isoardi.

ELISA ISOARDI: “RAIMONDO TODARO? RAGAZZO ECCEZIONALE”

Nonostante i numerosi rumors e varie paparazzate che li vorrebbero felici e innamorati, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono due amici che stanno vivendo insieme la fantastica avventura di Ballando con le stelle 2020. Con il maestro di ballo non c’è assolutamente nulla come ribadisce la stessa Isoardi: “E’ un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro”, ha raccontato a Gente. Nessuno, dunque, è riuscito a conquistare il suo cuore, ma cosa cerca la Isoardi in un uomo? “Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole il cuore, la fiducia ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola”, conclude.



