Elisa Isoardi, suo stalker rischia processo bis/ Molestie e aggressioni al portiere

Anche Elisa Isoardi, l’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi, per anni ha dovuto fare i conti con uno stalker, il siciliano Riccardo Matacena. L’uomo, che si spacciava per il suo fidanzato, stando a quanto riportato da Il Messaggero era solito presentarsi nel suo palazzo con pacchi regalo e mazzi di lettere. Lo avrebbe fatto per mesi, tenendo sotto scacco l’intero palazzo di via del Pinturicchio, ossessionato dalla conduttrice e certo che tutti i condomini gli mentissero nel tentativo di allontanarlo dalla sua amata. A finire nel mirino delle sue molestie, anche il portiere dello stabile che in più occasioni è stato costretto ad intervenire nel tentativo di bloccarlo.

Elisa Isoardi da nemica ad alleata di Gilles Rocca?/ Qualcosa si muove sull'Isola dei Famosi 2021

Adesso, scrive il quotidiano, lo stalker di Elisa Isoardi rischia di ritrovarsi coinvolto in un processo bis non solo per gli atti persecutori a scapito della conduttrice ed ex volto Rai ora impegnata in Honduras ma anche per quelli al portiere che per mesi ha tentato invano di garantire la riservatezza del palazzo in cui il sessantenne per lunghi mesi si recava a cercarla.

Elisa Isoardi, Ilary "di leader te ne intendi"/ Allude a Matteo Salvini ma lei...

ELISA ISOARDI, SUO STALKER RISCHIA PROCESSO BIS

Stando a quanto riferisce Il Messaggero, di recente sarebbe stato firmato l’atto di richiesta di rinvio a giudizio per lo stalker di Elisa Isoardi. Secondo le accuse, il sessantenne Riccardo Matacena avrebbe molestato e minacciato il portiere “con continui e asfissianti tentativi di accesso nello stabile per ricercare Elisa Isoardi lasciando all’ingresso di un appartamento lettere per lei”. In una circostanza, inoltre, sarebbe stato persino vittima di una aggressione. I residenti del condominio si erano già rivolti alle forze dell’ordine per segnalare il molestatore seriale. La stessa amministratrice dello stabile aveva confermato: “Gli inquilini sono ormai terrorizzati”. Lo stalker era solito presentarsi a chiunque come il fidanzato di Elisa Isoardi, la quale già in passato si era sfogata con gli investigatori asserendo: “Per il timore del mio persecutore ho assunto una guardia privata”. Le molestie erano iniziate nel 2018: “Spediva fiori e regali, anche costosi, anelli e abiti di sartoria e lettere in cui sosteneva che fossero gli astri a consigliare la relazione”.

LEGGI ANCHE:

Elisa Isoardi Vs Brando Giorgi: "Entrato in modalità sbagliata"/ Lui "Fastidio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA