Elisa Isoardi torna in gara?/ Incidente occhio: silenzio sospetto (Isola dei Famosi)

Un incidente all’occhio ha costretto Elisa Isoardi ad abbandonare l’Isola dei Famosi e fare ritorno in Italia… o forse no. E’ questo, infatti il dubbio che serpeggia in queste ore in merito alle condizioni della naufraga, considerata sin da subito una della principali candidate alla vittoria del reality. Ma facciamo un passo indietro. Nell’ultima puntata dell’Isola la Isoardi si era mostrata con un occhio bendato raccontando di essere rimasta vittima di un brutto incidente durante la preparazione della cena, per via di un lapillo finito nell’occhio a causa del forte vento. Tutto però sembrava essere sotto controllo al punto da aver dichiarato la sua intenzione di restare in gara. Poi però, una successiva visita dal medico nel corso della puntata si era conclusa con un colpo di scena.

Elisa aveva infatti comunicato la sua intenzione di lasciare l’Isola dei Famosi, sostenendo di dover fare ritorno in Italia per accertamenti: “Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e non me l’aspettavo”, aveva dichiarato sconsolata. Ma come sta quindi oggi?

ELISA ISOARDI COME STA DOPO INCIDENTE ALL’OCCHIO?

Per Elisa Isoardi l’Isola dei Famosi ha rappresentato quella boccata di aria fresca, sia sul piano personale che professionale, che attendeva da tempo. “È stata l’esperienza più importante e più intensa della mia vita e mi dispiace veramente tanto”, aveva detto nel comunicare il suo abbandono. Da allora però, della Isoardi non si è più parlato. Anche ieri nel corso del talk sull’Isola realizzato durante Domenica Live non si è fatto alcun cenno all’infortunio di Elisa Isoardi nè sono state date informazioni riguardo il suo stato di salute. Con lei, infatti, anche l’attore Brando Giorgi la medesima sera aveva abbandonato il reality per via di un problema oculistico grave, il distacco della retina, per il quale aveva fatto ritorno in Italia dove si è sottoposto ad un intervento. Della Isoardi, invece, più alcuna notizia. I suoi social sembrano al momento “spenti” ed ecco che si fa sempre più strada l’ipotesi di un suo ritorno in gara rilanciata da Blogtivvu.com. E’ possibile che l’ex conduttrice Rai sia stata sottoposta ad ulteriori controlli medici direttamente in Honduras scongiurando così la necessità di fare ritorno in Italia e sottoponendosi a delle cure all’occhio direttamente in loco? Ipotesi, questa, che potrebbe trovare conferma proprio stasera in occasione della nuova puntata, con uno sperato e non del tutto impossibile colpo di scena.

