Elisa Isoardi/ Tra lavoro e amore: “Sono single ma desidero diventare mamma”

Elisa Isoardi è single o c’è qualcuno di speciale nel suo cuore? La conduttrice si racconta a Verissimo, chiarendo che al momento non c’è un uomo nella sua vita. “Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno. In questi tre anni non l’ho voluto io, non ero ancora pronta”. La Isoardi ha poi ammesso che le “piacerebbe diventare mamma”. Non solo amore nel corso dell’intervista: Elisa Isoardi ha infatti parlato anche di Tv e del suo futuro lavorativo. Alla domanda se vede il suo futuro in Rai o altrove, Elisa ha dichiarato: “Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elisa Isoardi si racconta a Verissimo

Elisa Isoardi sarà per la prima volta ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 23 gennaio 2021. È la seconda apparizione, nell’arco di pochi giorni, sulle reti Mediaset per la conduttrice di casa Rai: giovedì sera Elisa Isoardi è apparsa a “Striscia la Notizia“. Enzo, grande fan della show girl, ha potuto abbracciare Elisa, che lo aveva sostituito nella conduzione del programma, grazie a una “parete” di plastica. Tra Iacchetti e l’ex di Matteo Salvini è scattato anche un bel bacio a stampo. La Isoardi è ancora sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, dove ha mostrato un nuovo lato di sé: “La gioia più grande è stata di aver ricevuto così tanto affetto da parte del pubblico e grazie a questa esperienza posso dire che ha trionfato l’amore… Il nostro destino era di essere amati dal pubblico e questo affetto è il mio trofeo”, ha detto in un’intervista a SuperGuida Tv ricordando il suo percorso con il ballerino Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi: progetti per il futuro, tra amore e lavoro

Dopo il successo di “Ballando con le stelle”, Elisa Isoardi attende di sapere quali saranno i suoi prossimi impegno televisivi: “Sono sempre in collegamento con il direttore di Raiuno verso cui nutro profonda stima e rispetto. Purtroppo a causa dell’emergenza coronavirus stiamo tutti in attesa di capire cosa succederà. Sono serena e tranquilla e confido che qualcosa possa succedere. Al momento però non so nulla”, ha detto la conduttrice a SuperGuida Tv. Mesi fa, infatti, si era parlato di una sua conduzione nel programma “Check – up”. Nei giorni scorsi la conduttrice ha condiviso con i suoi follower su Instagram il suo stato d’animo: “Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate ed invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza”.



