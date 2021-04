Elisa Isoardi/ Valentina Persia “Mi ha ubriacato di parole, in tv è diversa..”

Elisa Isoardi contro Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021?

Elisa Isoardi sembra aver ritrovato finalmente il suo equilibrio. All’Isola dei Famosi 2021 passa le sue giornate con le sue nuove compagne di avventura ovvero Miryea Stabile e Vera Gemma che continuano a parlare e sparlare degli altri mentre la conduttrice prova a resistere. Mentre le sue foto in bikini fanno il giro del web dopo la rinuncia al costume intero, in molti si stanno chiedendo quando arriverà il momento per lei di tornare e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, proprio Elisa Isoardi ha avuto modo di parlare di quello che è successo in Palapa prima di uscire e, in particolare, dello scontro con Valentina Persia che non le ha dato modo di parlare e, soprattutto, di farsi capire perché l’ha letteralmente “ubriacata di parole” senza permetterle di capire niente di quello che ha detto. Questo basterà per farla finire nel suo mirino una volta che saranno faccia a faccia?

Elisa Isoardi sta imparando da Miryea: “Bisogna essere diretti!”

A girare il dito nella piaga ci pensa Vera Gemma che conferma questo suo sentore rilanciando su di lei e definendola una vera e propria attrice perché sa bene come cambiare volto e tono della voce quando arrivano le telecamere. Dall’altro lato, invece, ci ha pensato Elisa Isoardi a dire la sua anche su un’altra naufraga che ha avuto modo di conoscere in questi giorni e di rivalutarla molto ovvero Miryea Stabile. La bella biondina si è sciolta in lacrime al suo cospetto e questo l’ha costretta non solo a consolarla ma anche un po’ a capirla. Secondo quanto ha rivelato in confessionale, sta capendo davvero tante cose al suo fianco perché è semplice e diretta e nella vita bisogna essere così.

