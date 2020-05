ELISA ISOARDI/ “Vi racconto la ripartenza de ‘La prova del cuoco’” (Domenica In)

Pubblicità

Elisa Isoardi riparte da lunedì con La prova del cuoco; prima, però, va ospite da Mara Venier a Domenica In per raccontarle alcune novità previste per il ritorno in onda (in sicurezza, beninteso). Il suo programma terminerà il 26 giugno, quando in realtà sarebbe dovuto finire soltanto tra qualche giorno. Lo scoppio dell’emergenza Covid-19 ha sconvolto un po’ tutti i palinsesti: si pensi solo che la Isoardi avrebbe dovuto partecipare a Ballando con le stelle, e invece – causa pandemia – non se n’è fatto più nulla. Le indiscrezioni riguardo a questo ingaggio sono state da confermate in una recente intervista a superguidatv.it. In questa occasione, Elisa ha altresì precisato che la sua priorità, al momento, è quella di dare il meglio al timone del cooking show. E di Antonella Clerici, di cui ha raccolto l’eredità, dice: “Penso che nemmeno ci possiamo paragonare. Io ho il massimo rispetto per Antonella tanto che quando sono entrata nel 2009 io volevo diventare come lei. Sono orgogliosa che mi accostino a lei e questo non fa che portarmi lustro. Ci sentiamo e non c’è nessuna guerra aperta e nessuna competizione”.

Elisa Isoardi riparte con ottimismo

Una precisazione doverosa, dal momento che si parlava di una vera e propria ‘rivalità’ tra le due colleghe basata, in fondo, solamente su delle speculazioni. Quanto al resto, Elisa Isoardi si dice abbastanza fiduciosa e ottimista: “Sto affrontando la ripartenza con il massimo della positività che uno deve avere dopo questo stop forzato e doveroso direi. Gli italiani si sono comportati egregiamente e adesso hanno voglia di ripartire perché la situazione economica è in bilico. Parlo di economia reale perché non mi permetterei di parlare di altre economie. L’importante è seguire le regole che sono sicuramente molto restrittive rispetto a quanto eravamo abituati a fare precedentemente e di conseguenza è necessario fare uno sforzo per cambiare la nostra prospettiva rispetto alla cultura che avevamo nel vivere quotidiano”.

Elisa Isoardi anticipa qualcosa sulla ‘nuova’ Prova del cuoco

La prova del cuoco post-Coronavirus sarà un programma inevitabilmente diverso. Non solo nelle nuove misure sanitarie da mettere in pratica in studio, ma financo nel concept stesso della trasmissione: “Sarà meno gara e più racconto perché l’intenzione è di dare spazio ai piccoli imprenditori che in questa situazione stanno soffrendo particolarmente. Questo programma rappresenta il vero servizio pubblico. Possiamo raccontare davvero il risultato di quello che sono le normative del governo senza fare politica. Racconteremo i cuochi alle prese con il delivery, i cuochi impegnati ad abbassare i coperti per rispettare le distanze, racconteremo i cuochi che hanno faticato e che hanno i dipendenti in cassa integrazione. Racconteremo i prodotti attraverso i produttori. Sarà una Prova del cuoco reale e non patinata. Il mio desiderio è quello di raccontare il ritorno al lavoro di queste persone. Me lo auguro tanto”.



