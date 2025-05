Da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, che tiene accuratamente lontana dai gossip, Elisa ha però alle spalle una famiglia felice, anche se raramente la mostra in pubblico. La cantante è sposata da diversi anni con Andrea Rigonat, con il quale ha cominciato una storia d’amore nel 2008. Lui lavora nel mondo della musica proprio come lei: fa infatti il chitarrista ma non solamente. È infatti il chitarrista della sua band, e proprio così i due si sono conosciuti e innamorati. La loro storia è cominciata, come dicevamo, nel 2008, e l’anno successivo, nel 2009, Elisa ha messo al momento Emma Cecile, la sua primogenita. Nel 2013, invece, è nato Sebastian. Il matrimonio tra Andrea ed Elisa è giunto invece solamente due anni più tardi, nel 2015, a Grado: i due si sono detti sì nella basilica di Sant’Eufemia.

Ma chi è il marito di Elisa e cosa sappiamo di lui, al di là del fatto che collabora con la moglie in qualità di musicista? Nato a Gorizia nel 1976, Andrea ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica fin da bambino e si è dedicato in particolar modo alla chitarra, entrando appunto nella band di Elisa in qualità di chitarrista. Ha lavorato, nel corso della sua carriera, anche con altri grandi cantautori italiani come anche Laura Pausini e Tiziano Ferro.

Elisa, l’amore per i figli: “Forte e coraggiosa grazie a loro”

Molto riservata sulla sua vita privata, Elisa non parla spesso né di suo marito, né dei suoi bambini. Sappiamo, però, che il marito, Andrea Rigonat, è quello più fermo con i bambini: a raccontare questo spaccato di vita quotidiana è stata proprio l’artista, più benevola e aperta alle concessioni nei confronti di Emma Cecile e Sebastian. E, a proposito di figli, proprio la primogenita di Elisa ha recentemente debuttato come doppiatrice nel film “Re Leone“, presentandosi sul red carpet in compagnia della mamma. Parlando dei suoi figli, Elisa ha sempre raccontato di provare per loro un amore immenso: “Grazie a loro sono diventata forte e coraggiosa” ha rivelato.