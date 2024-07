Elisa Longo Borghini, chi è il marito Jacopo Mosca

Nella vita della fortissima sportiva italiana c’è spazio per l’amore, visto che il cuore di Elisa Longo Borghini batte all’impazzata per il marito Jacopo Mosca, entrambi corridori, si sono sposati lo scorso autunno a Ornavasso, in quel di Verbania, nel santuario della Madonna dei miracoli, località di antica devozione religiosa, entrambi nella loro giornata più speciale hanno fatto riferimento al loro amato mondo del ciclismo, mettendosi in sella su una bici speciale davanti a un mucchio di amici e colleghi, pronti a testimoniare il loro amore. In passato riguardo all’amore con il marito Jacopo Mosca ha ammesso: “Io sono maturata e ho nuove energie, lui mi ha donato serenità”.

Elisa Longo Borghini sarà impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024, lei è sempre stata in prima linea e ha contribuito a far cambiare il mondo dello sport femminile, facendo crescere il movimento e festeggiando 13 anni di professionismo, con la speranza di regalarsi una medaglia ai Giochi di questi giorni in Francia. Riguardo ai continui confronti tra sportivi navigati e giovani, Elisa Longo Borghini alza la voce nel corso di una intervista concessa a Il Giornale: “Rimango sempre male quando sento paragoni fra noi e loro, perché mi immedesimo, non è bello sentirsi dire siete in crisi, andate piano. Però è vero, noi abbiamo portato a casa grandi medaglie e risultati e, vedrete, ci difenderemo anche qui” ha promesso la ciclista.

Elisa Longo Borghini sogna l’impresa a Parigi 2024: “Sarà thrilling”

Le attenzioni della fortissima ciclista di Verbania sono rivolte alla gara linea dei prossimi giorni, nella quale la sportiva sarà chiamata ad affrontare la gara linea, un grande obiettivo in una sfida che si preannuncia molto complicata, intervistata sulle colone de Il Giornale Elisa Longo Borghini ha alzato la guardia, dicendosi pronta alla battaglia: “Sarà un thriller, sì, sarà una gara molto aperta perché non è un percorso super duro, per cui dà la possibilità a molte ragazze di trovare l’occasione, per cui sarà una sfida molto combattuta”.