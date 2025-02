Chi è Elisa Maino, la fidanzata di Bresh

Elisa Maino è al Festival di Sanremo 2025, ufficialmente per motivi di lavoro, che però si intrecciano alla sua vita sentimentale, visto che è fidanzata con Bresh, che è uno degli artisti in gara. Lui cantante, lei influencer, con 6 milioni di seguaci su TikTok e un canale su YouTube da 700mila iscritti, dove aveva mosso i primi passi. Ma sta anche curando un podcast su trucco e makeup. La sua attività di influencer le ha fruttato guadagni tali da poter comprare un attico a Milano, come aveva rivelato lei stessa tre anni fa.

Video Bresh quasi caduto a Sanremo 2025/ Rischia scivolata dalle scale, il web "Dopo il Festival c'è Lourdes"

Una grande soddisfazione per lei, finita anche sotto la lente d’ingrandimento del giornale economico il Sole 24 Ore, che all’epoca scrisse che i suoi introiti mensili all’epoca si aggiravano sui 50mila euro mensili. Non è chiaro se abbia mantenuto queste somme o se siano cambiate, se non addirittura aumentate nel tempo, nel frattempo ha fatto parlare di sé anche per il gossip, visto che ha una storia d’amore con Bresh. I due, dunque, hanno festeggiato all’Ariston il loro terzo San Valentino che, stando a quanto riportato da Elle, è il secondo da quando sono stati paparazzati per la prima volta.

"La tana del granchio" testo completo canzone Bresh Sanremo 2025/ Significato: le scelte e il futuro

Le tappe della storia d’amore tra Elisa Maino e il cantante

Il primo avvistamento di Bresh e della fidanzata Elisa Maino risale al febbraio di due anni fa, quando furono paparazzati a Milano. Pare che sia stata galeotta proprio una canzone di lui, che l’influencer aveva condiviso sui suoi canali social. Ci sarebbe stato un primo approccio su TikTok, poi sarebbe scattato il primo appuntamento e, quindi, una passeggiata per le strade di Milano, dove furono avvistati da alcuni fan. A San Valentino furono “stanati” dai fan tramite alcuni indizi social da cui ipotizzarono che avevano trascorso la serata a casa di lei.

Bresh a Sanremo 2025 con "La tana del granchio"/ Chi è, carriera e critica alla performance sanremese

Il mese dopo furono visti a un concerto di Ernia. Poi i baci a Portofino, solo a maggio di quell’anno arrivarono le prime foto insieme sui social. Da allora non si sono più nascosti, d’altra parte hanno sempre protetto la loro storia d’amore, parlandone pochissimo pubblicamente. C’è l’indizio del dicembre scorso, quando Elisa rispose con due cuori al post con cui Bresh esultò per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove lo ha raggiunto in questi giorni, per lavoro e non solo…