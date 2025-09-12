Forse non tutti sanno che la vita privata di Bresh ruota attorno alla bellissima fidanzata Elisa Maino. Lui: "E' un vero fenomeno..."

Elisa Maino e Bresh sempre più felici e innamorati: dalle prime “uscite pubbliche” ai primi traguardi di coppia

Da ormai diverso tempo il cuore di Bresh batte per la fidanzata Elisa Maino. Il cantante genovese è uscito allo scoperto con la sua giovane compagna dopo Sanremo 2025, dove lei lo ha accompagnato, seguito e sostenuto in ogni serata. Ma l’intesa tra i due era già nata prima, con rumor e indiscrezioni che li vedevano molto vicini da tempo. Dalle prime uscite pubbliche a Portofino ad oggi, Bresh ed Elisa Main hanno avuto modo di consolidarsi come coppia, malgrado i tantissimi impegni che spesso finiscono per separarli.

Quando si tratta di lavoro, sia il cantante che la fidanzata tendono a non parlare di vita privata, ma sul fatto che i due stiano vivendo una bellissima storia d’amore non ne fanno mistero. Proprio ricordando lo scorso Sanremo, in una intervista a Radio2, Bresh aveva tessuto le lodi della sua fidanzata, riconoscendole grandi meriti rispetto ai suoi traguardi.

Bresh, l’amore e l’ammirazione per la sua fidanzata Elisa: “E’ una donna pazzesca”

Il rapper genovese ha parlato benissimo di Elisa Maino, ringraziandola per essergli stato vicino nei momenti più duri. “La mia fidanzata è una macchina da guerra”, aveva detto Bresh. “Mi è stata veramente molto vicino. È stata veramente grande, è stata pazzesca. Anche a livello lavorativo… ho scoperto il suo lato professionale! Io sono un cane sui social e lei è un fenomeno: ci ha preso tutti a bacchetta, con la frusta, e ‘Vai vai vai'”, il curioso retroscena di Bresh sul Festival.

Dunque la giovane influencer pare avere un ruolo chiaro nella carriera di Bresh. Se si tratta di aiutarlo, non disdegna affatto i panni di manager. La loro intesa è ormai nota e alla luce del sole, come denotano alcuni romantici siparietti che di tanto in tanto finiscono sui loro social.