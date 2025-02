Elisa Maino e Bresh stanno ancora insieme: una foro a Sanremo 2025 conferma

Tra i concorrenti più riservati in gara a Sanremo 2025 c’è sicuramente Bresh. Un cantante particolarmente apprezzato dalle generazioni giovani, che preferisce tuttavia tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Ecco perché non parla mai della sua fidanzata Elisa Maino, che tuttavia c’è ed è anche al suo fianco in questo momento molto importante della sua carriera artistica.

Elisa è, infatti, a Sanremo, a supportare Bresh, e lo dimostra uno scatto che, a gran sorpresa, ha condiviso proprio il cantante attraverso il suo profilo Instagram. In una carrellata di foto che lo vedono a Sanremo tra amici, musica, cibo e bellezza, ne spunta una in cui Elisa è insieme a lui in auto e dorme poggiata sulle sue gambe. Uno scatto molto romantico che non solo Bresh ha voluto rendere pubblico, ma che la stessa Elisa ha poi condiviso sul sul profilo Instagram, con la dedica “Mio capitano”.

Elisa Maino, il gesto d’amore della fidanzata di Bresh

Anche Elisa Maino, d’altronde, non ha nascosto di essere a Sanremo al fianco del suo fidanzato Bresh. Pur non pubblicando personalmente scatti insieme al cantante, ha postato alcuni momenti della sua prima serata in città, tra cene veloci e outfit. Una risposta chiara a tutti coloro che temevano che Elisa e Bresh non stessero più insieme, timore che si traduce nella semplice volontà dei due ragazzi di vivere la loro storia d’amore lontana dai riflettori. Una caratteristica che il cantante ha reso spesso chiara attraverso gesti e parole in alcune interviste che l’hanno visto protagonista, anche a Sanremo 2025, dove, parlando di donne, ha citato soltanto quelle della “sua famiglia”.

