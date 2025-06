Bresh spende parole al miele per la fidanzata Elisa Maino, a cui è ormai legato da tempo: "E' grande, una vera macchina da guerra"

Da qualche tempo, ormai, il cantautore genovese Bresh è felicemente innamorato della fidanzata Elisa Maino. Modella, influencer e tiktoker, è una delle creator più amate dai giovanissimi. In una intervista rilasciata a Radio2, l’artista genovese ha speso parole incredibile per la sua dolce metà. A Sanremo è stata sempre al suo fianco, ma non solo. Elisa Maino è presente nella vita di tutti i giorni e, anche se resta dietro le quinte, è una vera e proprio macchina da guerra.

Parola di Bresh, che senza di lei non saprebbe come fare. “La mia ragazza mi è stata veramente molto vicino. È stata veramente grande, è stata pazzesca. Anche a livello lavorativo… ho scoperto il suo lato professionale! Io sono un cane sui social e lei è un fenomeno: ci ha preso tutti a bacchetta, con la frusta, e ‘Vai vai vai'”. Dunque, non solo fidanzata, ma anche una manager speciale.

Le donne d’altra parte hanno sempre rappresentato un punto fermo nella vita di Bresh, come ha raccontato il cantante in diverse interviste. Oggi al primo posto c’è la fidanzata Elisa Maino, ma ovviamente anche mamma, nonna, zie e cugine sono sullo stesso livello. “Quando ho detto di sì al Festival di Sanremo era per far contente tutte le donne della mia famiglia, che da tempo me lo chiedevano”, aveva confidato con un velo di ironia Bresh.

Il cantante genovese ha sempre dimostrato grande attaccamento alla sua famiglia di origine. Oggi naturalmente è concentratissimo sulla musica ma sempre disponibile per le donne delle sua vita. “Siamo molto uniti ed è anche grazie a loro se sono qui oggi”, sottolinea Bresh.

