Elisa Maino, chi è la top influencer e fidanzata di Bresh?/ Dal corteggiamento alla fuga a Sanremo

Chi è Elisa Maino, la modella influencer che ha stregato il cuore di Bresh

Da circa un anno, Bresh, il cui vero nome è Andrea Brasi, è fidanzato con Elisa Maino. Lei è molto famosa sui social, ha milioni di persone che la seguono su YouTube, Instagram e TikTok. Anche se è nota sulle varie piattaforme, diamo uno sguardo più da vicino a chi è e cosa fa. Elisa Maino ha ventidue anni, è del Trentino ed è una delle ragazze più seguite in Italia da un bel po’ di tempo.

Prima era anche opinionista nel programma “Pomeriggio Cinque” con Barbara d’Urso, mentre adesso si è affermata come una delle principali modelle, lavorando con marchi di moda importanti. Molti utenti pensano che possa essere la nuova Chiara Ferragni, specialmente in un momento difficile come questo per la celebre imprenditrice. Per quanto riguarda la loro storia d’amore, Bresh ed Elisa sono discreti e non amano molto le chiacchiere del gossip.

Bresh ed Elisa Maino, storia di un amore che va a gonfie vele: lei sempre al suo fianco nei concerti

Sembra che i due si conoscessero già prima di fidanzarsi e che il cantante abbia conquistato Elisa con una cena speciale in un ristorante a lui caro. Dopo aver annunciato ufficialmente la loro relazione, Bresh ed Elisa hanno mantenuto il loro amore lontano dai riflettori. Ma i fan hanno notato che la Maino è sempre stata la prima a sostenere Bresh durante i suoi concerti estivi.

Grazie ai social, inevitabilmente, abbiamo imparato a conoscere un po’ della vita quotidiana di Elisa: il suo appartamento a Milano, la sua grande cabina armadio, le serate con gli amici e la sua famiglia, la mamma Eleonora, il papà Luca, il fratello Omar, e la loro cagnolona Chloe, un bel Golden Retriever che è la star delle storie di Elisa, tra passeggiate in montagna e vacanze in location da sogno.

