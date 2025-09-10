Elisa Maino e Bresh conquistano i fan: carezze, sorrisi e un amore che sembra uscito da una favola. Il video che fa sciogliere tutti!

Bresh e la fidanzata Elisa Maino sono nel pieno del loro amore. Come ha dichiarato ChiMagazine, la loro storia procede a gonfie vele e in un modo che a molti dei fan della coppia, piace tanto: non cercano di spiazzare con notizie eclatanti, non postano foto sensazionalistiche e non vogliono a tutti i costi far parlare i curiosi. Insomma, attenti alla privacy portano avanti un rapporto serio e pieno di sentimento. In effetti i passi avanti ci sono eccome, dato che l’ultimo TikTok ha commosso tutti.

Ma passiamo subito a scoprire cos’è successo in questo clamoroso video partendo dalla didascalia: “Trend perfetto per i cuccioli di panda come me“. Scrive lei così, con una didascalia ironica che ci mostra una nuova Elisa Maino innamoratissima. Solitamente, infatti, la ragazza non si espone così tanto, a conferma che questa relazione sta andando a gonfie vele più di quanto ci aspettassimo. vNel video si vede lei che da sotto le coperte sorride appena sveglia mentre Bresh le accarezza il viso e i due si guardano pieni di passione.

Elisa Maino e Bresh, web esplode di cuori

Molti non credevano a questa coppia, dato che inizialmente Elisa Maino e Bresh sembravano essere davvero molto diversi. La ragazza, infatti, ha sempre dimostrato di essere piuttosto attenta alla sua eleganza e ai vestiti, mentre Andrea (Bresh) ha un look più casual e nonostante la poesia delle sue canzoni, spesso si mostra un po’ “ruvido”. Eppure, a quanto pare chi è diverso si attrae davvero, e lo sguardo che si sono lanciati nel video su TikTok (che vi linkiamo qui sotto) è la prova che avranno tanta strada da fare insieme. Le reazioni sul web? Cuori a vagonate.

