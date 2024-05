Elisa Maino, fidanzata Bresh?/ La conferma social: “ho trovato l’amore a Portofino”

Elisa Maino e Bresh sono una coppia: come è nato l’amore

Da quella sera Elisa Maino e Bresh hanno cominciato a frequentarsi assiduamente e in modo serio senza però confermare la loro relazione. Sui social però erano tantissimi i dettagli che facevano pensare che tra i due ci fosse qualcosa di bello; a cominciare dalle stesse stories pubblicate su Instagram che non sono sfuggite ai fan più attenti. Poco dopo tempo però è arrivata la conferma ufficiale.

A darla è stata proprio Elisa Maino che con un post pubblicato su Instagram ha confermato l’amore per il rapper. La influencer, infatti, ha pubblicato una bellissima foto di coppia scatta a Portofino, in Liguria, scrivendo: “I found my love in Portofino (Ho trovato l’amore a Portofino)”. La conferma social che tutti aspettavamo”.











