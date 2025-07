Elisa Maino, fidanzata di Bresh, chi è l'influencer e blogger: milioni di follower tra Instagram e Tik Tok, dove è apprezzatissima. Come è iniziata tra loro

Da anni ormai nella vita di Bresh è arrivata Elisa Maino, amatissima influencer da tre milioni di follower su Instagram. La storia tra i due sarebbe cominciata a inizio 2023: sarebbe stata una canzone di lui, condivisa nelle storie da lei, a far scoppiare la conoscenza e dopo l’amore.

Da quella canzone condivisa su Instagram, “Angelina Jolie”, Elisa e Bresh sarebbero usciti la prima volta a Milano, passando poi sempre più tempo insieme: a casa di lei prima, dopo al concerto di Ernia insieme. Ad aprile del 2023 i due sono stati paparazzati insieme a Portofino, in atteggiamenti piuttosto intimi. Viaggi, uscite insieme a Milano e ancora sfilate ed eventi pubblici: Bresh ed Elisa Maino sono stati visti insieme spessissimo, confermando di fatto quelle che nel 2023 erano solamente voci.

Anche a Sanremo, dove Bresh ha preso parte con “La tana del granchio”, Elisa l’ha seguito, facendo il tifo per lui. Qualche giorno dopo, invece, la coppia è tornata a far parlare di sé: Elisa ha infatti intervistato il compagno per Radio Kiss Kiss, fingendo di non conoscerlo.

Un siparietto presto diventato virale. Nonostante i due siano molto riservati – al di là dei loro rispettivi lavori – Bresh ha parlato, proprio dopo Sanremo, di Elisa Maino. La fidanzata di Bresh, infatti, è stata elogiata dall’artista che l’ha definita “la persona che mi è stata più vicino durante Sanremo”. “È stata pazzesca” ha aggiunto l’artista genovese. Un rapporto vissuto lontano dai riflettori il loro, che però ogni tanto ha portato i due a farsi vedere insieme.

Elisa Maino, fidanzata di Bresh: chi è la blogger da milioni di follower

Elisa Maino non è solamente la fidanzata di Bresh. È infatti anche una blogger molto conosciuta e apprezzata: su Instagram la seguono più di tre milioni di persone, mentre su Tik Tok sono sei i milioni di follower. Viaggi, beauty routine, lifestyle e molto altro nel “feed” della blogger, tra le più apprezzate e amate.