Elisa Maino sbotta su Instagram contro le critiche/ “Sti caz*i di quello che dicono gli altri!”

Elisa Maino replica alle critiche sulle Instagram stories

I giovani di oggi sono spesso seguiti ed ammirati da un’ampia platea di followers, ma molto spesso sono anche oggetto di critiche. Come Elisa Maino, popolarissima creator su TikTok e su Instagram, dove però finisce spesso nel mirino degli haters. Per questo motivo, con una serie di stories, riportate anche dalla pagina Instagram webboh.it, ha voluto rispondere alle critiche. Una delle più diffuse e che spesso riceve è la seguente: “Se avessi fatto i Musical.ly, se avessi mosso il telefono così a tredici anni ora sarei sullo yacht“.

Ora è lei stessa a prendere parola, rivolgendosi a coloro che spesso la criticano: “Ci sono tante persone che effettivamente hanno magari adesso una stabilità felice e hanno una propria credibilità qua sui social. Ma vi assicuro che arrivare comunque ad avere sempre delle idee, ad avere sempre una crescita, ad essere comunque ascoltati dopo tanti anni non è scontato“. A suo dire, infatti, il lavoro sui social richiederebbe sempre uno sforzo continuo, nuove idee e spunti creativi per proporre al pubblico un prodotto o un contenuto mai uguale a se stesso, ma sempre diverso e originale.

Elisa Maino: “Se avete un sogno, caspita, inseguitelo!“

Inoltre, Elisa Maino si sofferma anche su coloro che, per paura del giudizio e delle critiche altrui, hanno rinunciato alla propria carriera sui social, salvo poi pentirsene e mangiarsi le mani: “Semplicemente mi dispiace per chi effettivamente poi smette di fare quello che gli piace per degli insulti gratis così. Poi magari si ritrovano qualche anno dopo a dire: “Caspita a me piaceva fare quella cosa li, perché ho smesso?” Peccato, semplicemente peccato!“.

Infine, la giovane tiktoker e creator lancia un messaggio a tutti i giovani che desiderano inseguire il proprio sogno: “Se voi avete un caspita di sogno, ma caspita, inseguitelo! E sti caz*i di quello che dicono gli altri“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Webboh (@webboh.it)













