Elisa: mamma, donna e artista straordinaria/ Dalla svolta green al “no” alla guerra

La grande cantautrice friulana Elisa è una delle artiste più amate e apprezzate dal grande pubblico, per questo non poteva mancare a Ora tocca a noi – Concerto per la pace. Dotata di grande sensibilità e di una voce bellissima, Elisa ha incantato il pubblico come sempre con un’esibizione da brivido. Durante un’intervista recente, la cantante ha parlato del prossimo tour estivo che parte dall’Arena di Verona alla fine di maggio.

La serie di concerti, tanto desiderati dall’artista, sono un chiaro messaggio per la salvaguardia dell’ambiente. Il tour si chiama Back to the future ed è organizzato in maniera da avere meno impatto ambientale e all’insegna dell’ecosostenibilità. L’intento di Elisa è quello di dimostrare che è possibile attuare cambiamenti radicali senza togliere magia alla musica e uno degli obbiettivi è quello di utilizzare un solo Tir invece di 6 o 7 per l’allestimento di palchi e scenografie. Probabile che stasera canti O forse sei tu che ha conquistato tutti al Festival di Sanremo 2022.

Elisa: mamma, donna e artista straordinaria

La grande cantautrice Elisa è una delle più seguite sui social e i suoi post sono ricchi di grande ironia, infatti, non c’è solo la Elisa cantante che viene ritratta, ma anche la mamma, la donna che si diverte insieme alla sua famiglia. La cantautrice pur essendo schiva, di contro, ha sempre dimostrato interesse e sensibilità verso le cause più importanti, come ha dichiarato di recente anche al programma Propaganda Live su La 7. Lei preferisce cantare, è solo attraverso la musica che ama esprimersi.

Elisa ha al suo attivo circa 20 anni di carriera e la prima ad accorgersi delle sue doti canore è stata Caterina Caselli nel 1993. A soli 18 anni ha registrato in California il suo primo disco, ottenendo la targa Tenco come miglior esordio. Oltre a vincere Sanremo nel 2001 con il brano Luce, Elisa ha scritto la colonna sonora di diversi film come Django Unchained di Tarantino, che le è valsa la candidatura ai Grammy Award. La musica di Elisa, che passa con facilità dall’inglese all’italiano, ha conquistato tutti e infatti negli anni ha collaborato con grossi nomi di prestigio quali, Ennio Morricone, Tina Turner, Ligabue, Mahomood, Fedez, Calcutta. Al Festival di Sanremo di quest’anno è arrivata seconda con il brano E forse sei tu. Oltre al tour Back to the Future, sarà una delle protagoniste dell’evento Una nessuna e centomila che si terrà a Campovolo l’11 giugno, a favore di tutte le donne vittime di violenza.

