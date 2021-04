Elisa, nonna Stefano De Martino/ “Era un pilastro della mia vita, i suoi detti…”

Nonna Elisa era un pilastro per Stefano De Martino che oggi, sabato 10 aprile, insieme a Stash ed Emanuele Filiberto è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo. Legatissimo alla famiglia, il conduttore napoletano ha sempre avuto un rapporto speciale con i nonni. Dopo aver perso nonno Stefano qualche anno fa, De Martino ha detto addio anche all’adorato nonna Elisa, venuta a mancare dopo una caduta accidentale in casa. Per Stefano e la sua famiglia, nonna Elisa è sempre stata un punto di riferimento come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Chi poche settimane prima di salutarla per sempre. “È un pilastro della mia vita. I suoi detti sono meglio di un saggio di filosofia”, aveva dichiarato Stefano che ha poi affrontato il dolore per la sua perdita in privato, insieme alla sua famiglia.

Stefano De Martino e Nonna Elisa: il rapporto speciale che piaceva ai fan

Stefano De Martino è sempre stato innamorato di nonna Elisa con cui si mostrava anche sui social divertendo i suoi fans. Lo scorso Natale, ad esempio, aveva mostrato ai followers la reazione della nonna di fronte al suo regalo. Stefano le aveva regalato frutta e ortaggi. Un dono che nonna Elisa aveva molto gradito. “Se regalo un gioiello a mia nonna il suo primo pensiero è di nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubi. Meglio fare loro la sorpresa di un divano nuovo o una cesta piena di frutta e verdura, come ho fatto durante le vacanze di Natale. Sono regali che non li spaventano e riescono a goderseli”, aveva raccontato il conduttore napoletano ai fans. Nonna Elisa, poi, è sempre stata la prima fan di Stefano. In tv, seguiva tutti i suoi lavori e di lei ha anche parlato nel programma di Nunzia De Girolamo “Ciao Maschio”. “Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Mio nonno, da commerciante qual era, si appoggiava sempre all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola”.

