Elisa/ Nuovo progetto musicale con l’amica Matilda De Angelis

A Sanremo, pur non essendo riuscita a centrare la vittoria, Elisa è stata una delle più apprezzate, non solo per il brano che ha interpretato, ma anche per la classe, che è da sempre una delle sue caratteristiche. Ora l’artista ha lanciato un suo nuovo brano, che potrebbe farci compagnia nell’estate che è ormai alle porte proprio per la sua orecchiabilità. Ad affiancarla in questa avventura c’è un’attrice che per lei è anche un’amica: Matilda De Angelis.

Andrea Rigonat, il marito di Elisa/ "Cotta di lui per un anno e mezzo"

“Litoranea“, questo il titolo, è in realtà rivisitazione di un brano già presente nell’ultimo album certificato disco d’oro: “Ritorno al futuro: Back to the future“. Autori del testo sono Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio.

Non solo il progetto con Matilda De Angelis: Elisa torna a esibirsi live

L’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia permette ai cantanti anche di tornare a esibirsi live ed Elisa lo farà in una cornice suggestiva come quella dell’Arena di Verona. Questa sarà l’occasione anche per farsi portavoce di un’idea a cui lei tiene particolarmente: la salvaguardia dell’ambiente.

Elisa: mamma, donna e artista straordinaria/ Dalla svolta green al "no" alla guerra

“Nei giorni dei miei concerti all’Arena di Verona, dal 28 al 31 maggio, saremo immersi in un Festival che sarà un’esperienza collettiva di performance di musica, di reading di poesia, laboratori ecologici per bambini, moda sostenibile, con cibo e bevande fatti dagli agricoltori e produttori locali, session di yoga, installazioni artistiche eco-sostenibili e talk con ambientalisti. Il 31, nel pomeriggio, prima del mio concerto, pianteremo i primi alberi di questo Tour nel parco di Santa Marta” – ha scritto l’artista sul suo profilo. Il tour è stato organizzato proprio con questo scopo: le date sono state infatti scelte puntando su location di particolare valore naturale e paesaggistico e con un protocollo per un basso impatto ambientale.

Elisa, il marito Andrea Rigonat e i figli Emma e Sebastian/ "Non ci siamo più lasciati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA