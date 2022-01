Elisa, “O forse sei tu”, canzone di Sanremo 2022/ Significato? Una riflessione sulle relazioni sentimentali

“O forse sei tu” significato della canzone di Elisa con la quale sarà protagonista a Sanremo 2022

Oggi Elisa si ripresenta a Sanremo 2022 e lo fa con una canzone di una bellezza assoluta, intima e toccante, O forse sei tu, una riflessione importante sulla magia delle relazioni sentimentali. Canta la formula perfetta di un rapporto e della differenza che la persona giusta è in grado di fare nella nostra vita. Un testo classico, che descrive quella pienezza che solo l’amore regala. Quando ci si completa a vicenda, si diventa per l’altro un piccolo pensiero di felicità in qualunque momento e a qualunque distanza: “quella scusa per farti un po’ ridere… quella stupida voglia di vivere, sempre“.

Curiosamente, il disco (un doppio) che come da obblighi ogni cantante presenta immediatamente dopo il festival e che contiene il brano in concorso, in uscita il 18 febbraio si intitola Ritorno Al Futuro/Back To The Future e raccoglierà la doppia anima della cantautrice: metà canzoni sono in italiano, l’altra metà in inglese. Per quanto concerne le cover, protagoniste della quarta serata della kermesse, quella di venerdì 4 febbraio, Elisa ha scelto la celeberrima What a feeling di Irene Cara. Il brano è la colonna sonora del film cult degli anni 80 Flashdance, con protagonista proprio la Cara.

Elisa e quella vittoria di Sanremo al debutto

Ventun anni fa Elisa era una ragazzina, che aveva esordito cantando in inglese. Non per ambizione di voler sfondare sul mercato internazionale, come tanti fanno quando il successo lo hanno già raggiunto, ma perché era cresciuta musicalmente così, con in testa artisti e canzoni internazionali. Si presentò al Festival di Sanremo con una canzone ovviamente in italiano, Luce (Tramonti A Nord Est) e si portò a casa il primo premio. Una vittoria fulminante. Da quel momento incise solo canzoni in italiano, conquistando così l’Italia.

