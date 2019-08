Elisa Pomarelli scomparsa a Piacenza/ Ragazza via con amico: poi nessuna traccia…

Giallo a Piacenza, dove da giorni una ragazza di 28 anni, Elisa Pomarelli, sembra essere scomparsa nel nulla. Era il primo pomeriggio di domenica 25 agosto quando la giovane ha detto ai genitori di essere in procinto di recarsi a Carpaneto Piacentino: Elisa, però, non ha fatto ritorno a casa come invece avrebbe dovuto. L’ultima telefonata con i genitori, che è anche l’ultimo contatto di cui si ha notizia, risale alla serata di ieri, lunedì 26 agosto. Secondo quanto riferito dal quotidiano “La Libertà”, Elisa si sarebbe allontanata insieme ad un amico, Massimo Sebastiani, un operaio di 17 anni più grande residente proprio a Carpaneto. I due sono stati avvistati domenica a pranzo in un ristorante di Ciriano, mentre il 45enne sarebbe stato notato da solo nel pomeriggio nella zona di Sariano con gli indumenti bagnati. In serata, sarebbe stato avvistato in un altro ristorante nella zona di Gropparello, ma da solo.

ELISA POMARELLI SCOMPARSA A PIACENZA

Tutta la famiglia di Elisa Pomarelli vive in queste ore in uno stato di disperazione. Il campo base delle ricerche, che stanno coinvolgendo sommozzatori dei vigili del fuoco, elicotteri e volontari della Protezione Civile, è stato allestito a Sariano di Gropparello. I genitori della ragazza, papà Maurizio e mamma Maria, sono a dir poco preoccupati:”Elisa è una ragazza speciale e mai si sarebbe allontanata volontariamente per così tanto tempo senza avvertire. Aveva conosciuto Massimo per lavoro, poi erano diventati amici perché lui coltiva alcuni campi e lei è appassionata di agricoltura. Non sappiamo cosa pensare, non abbiamo mai avuto preoccupazioni di alcun tipo. Non possiamo fare altro che aspettare”. La casa del 45enne, scrive sempre “La Libertà”, è stata controllata dai carabinieri al pari dell’automobile. Ma dei due non è stata trovata traccia.

