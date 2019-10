Elisa Pomarelli, suoi vestiti nel capanno di Perazzi/ Bruciati da Massimo Sebastiani?

Novità importanti, oggi 3 ottobre, in merito al delitto di Elisa Pomarelli, la 28enne della provincia di Piacenza uccisa dall’amico reo confesso, l’operaio 45enne Massimo Sebastiani. Del caso di cronaca se ne occuperà nella prima parte la trasmissione Pomeriggio 5, ma intanto è notizia di pochi minuti fa il ritrovamento dei vestiti bruciati della giovane vittima, scomparsa il 25 agosto scorso e ritrovata cadavere solo il 7 settembre, dopo l’arresto di Sebastiani. A riferire l’importante svolta è Il Piacenza online, che rivela l’esito del sopralluogo dei carabinieri nella casa di Silvio Perazzi a Costa di Sariano avvenuto nella giornata odierna. Il cadavere di Elisa Pomarelli si trovava proprio in un bosco poco distante da quella abitazione. Gli abiti della vittima erano in un capanno nei pressi della casa di Perazzi, amico ed ex suocero dell’assassino reo confesso, indagato per favoreggiamento, arrestato e subito dopo rimesso in libertà. Tra i vestiti rinvenuti, i pantaloni, le calze e le scarpe della ragazza, ma anche altri oggetti, ovvero un asciugamano, una coperta, un sacco nero, un giubbotto e una calza, ora tutto al vaglio dei Ris.

OMICIDIO ELISA POMARELLI VERSO NUOVA SVOLTA?

Dallo scorso 7 settembre, giorno della sua cattura, Massimo Sebastiani è in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Secondo le sue dichiarazioni, l’uomo avrebbe ucciso Elisa Pomarelli nel pollaio della sua abitazione, dove insieme si erano recati proprio il 25 agosto scorso, dopo aver pranzato insieme. Una lite scaturita all’improvviso e successivamente il gesto drammatico dell’uomo, che avrebbe strangolato la giovane di cui era innamorato in modo ossessivo, per poi caricarla in auto e abbandonarla nel bosco. L’uomo ha ammesso di aver dormito accanto al suo cadavere per giorni, fino a metabolizzare la sua morte. Oggi, il caso si arricchisce di un nuovo particolare, dopo il ritrovamento dei vestiti bruciati della vittima. Sul posto gli avvocati della famiglia della vittima (Alida Liardo e Paolo Lentini), quello di Perazzi (Paolo Fiori) e il legale di Massimo Sebastiani (Mauro Pontini).

© RIPRODUZIONE RISERVATA