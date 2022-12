Elisa: “Soffro di vertigine parossistica”/ Rimandate due date del tour…

Ecco perché Elisa ha annullato le date di Firenze e Torino del suo tour: “Soffro di vertigine parossistica posizionale…”

L’ultima settimana è stata particolarmente intesa per la celebre cantante Elisa che, ahimè, si è trovata a dover rimandare ben due appuntamenti del suo tour An Intimate Night. Per prime a saltare sono state le date di Torino, previste per le giornate del 16 e del 17 dicembre, a cui hanno fatto seguito poco dopo anche quelle previste per stasera, 21 dicembre, e domani, 22 dicembre, a Firenze. La ragione del rinvio espressa dai comunicati ufficiali ha fatto preoccupare molto i fan, si leggeva infatti che l’artista era “indisposta”. Ma non solo…

Come ciliegina sulla torta Elisa, il 19 dicembre, ha festeggiato il raggiungimento del grande traguardo dei 45 anni di età ma, sui social, nulla è apparso, il che ha fatto allarmare sempre più i suoi sostenitori. Finalmente però, proprio oggi, Elisa ha tolto ogni dubbio e rivelato le sue condizioni di salute con alcune storie Instagram, dove ha svelato di essere malata: la cantante pare infatti soffrire di vertigine parossistica posizionale: “Mi è successo una roba super strana, mai successa in tutta la vita: mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale. Un’esperienza strana”, ha esordito.

Elisa e la vertigine parossistica: “All’inizio ho avuto molta paura, sembrava di essere al luna park…”

Elisa si è così aperta su Instagram raccontando a tutti i suoi fan di star soffrendo di vertigine parossistica posizionale. La cantante ha svelato come il momento più difficile sia stato quello iniziale dove, spaventata, non capiva cosa le stesse accadendo: “Le prime 24 ore sembrava di essere al luna park, dopo è andata meglio ma avevo vertigini e nausea. Una cosa stranissima, non mi potevo muovere. Pensavamo che fosse una labirintite”. Ipotesi, quella della labirintite, scongiurata preso dal suo medico. Dopo la visita la diagnosi è certa, si tratta di vertigine parossistica: “Niente di grave per fortuna è una cosa che sembra di essere virale perché l’abbiamo presa più persone, più o meno gli stessi giorni. Quindi è una specie di virus che ci siamo passati. I sintomi sono identici e per fortuna i miei non sono durati a lungo”, ha detto la cantante.

Elisa ci ha tenuto poi a chiedere scusa a tutti i suoi fan per avere spostato le dare del tour: “Mi spiace per tutte le persone a cui ho creato dispiacere – ha detto, concludendo poi – Stiamo riposizionando i concerti di Torino e Firenze su gennaio. Mi sento sempre meglio e ogni giorno va meglio. Vertigini e nausee mi stanno passando quasi del tutto e quindi conto di riprendere il mio tour normalmente da Roma. Ci rivedremo presto”.

