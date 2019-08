ELISA ‘ SONO TORNATA A CASA’/ Cena con ‘avanzi trovati in frigo’ e bagnetto ai figli

Elisa è tornata a casa e condivide la sua grande gioia su Instagram raccontato la sua estate 2019 tra montaggio tenda, nuotate in piscina, tentativo fallito di far volare un aquilone e bagnetto ai figli Emma e Sebi. Dopo gli impegni per la promozione dell’ultimo disco di inediti “Diari Aperti“, la cantante può godersi un periodo di meritata vacanza anche se ad attenderla ci sono gli impegni di ‘mamma’ e ‘moglie’. Expecto Patronum! Taaa daaaan! Sono tornata a casa! E mi hanno subito messa sotto” scrive la cantante, entrando poi nel dettaglio tra le mille cose da fare. Dalla prova montaggio tenda superata a pieni voti, mentre non è andato a buon fine il tentativo di far volare un aquilone “fallito miseramente”.

Elisa, la cantante rivela: ” inizio a smaltire i 4 chili presi in tour”

Non solo, la cantante rivela anche di aver mangiato poco a pranzo sperando di smaltire i “4 (4!!!) chili presi tra marzo” per via del lungo tour teatrale che l’ha portata a cantare in Italia ed Europa. “Non avendo mai avuto il coraggio di rifiutare i piatti che mi si sono presentati davanti in tutti i posti incredibili dove siamo stati tra l’Italia (sopratutto) e l’estero” scrive Elisa, che ha poi proseguito condividendo con i fan le sue attività. Tra queste rientra anche una bellissima nuotata in piscina con figli confessando di essere stata incapace di ‘salire su quel maledetto materassino matrimoniale nell’acqua alta’ al tal punto da rimanerci appesa con gambe in acqua e sedere per aria. Ma non finisce qui, la cantante ha poi preparato una deliziosa cenetta con gli ‘avanzi trovati in frigo e applicando la famosissima e acclamata cucina creativa’ in cui confessa di essere molto brava!

Elisa e i figli: “sono felice”

Nella tabella di marcia Elisa poi segnala i momenti più belli della giornata, quando ha fatto il bagnetto a Sebi, ha fatto fare la doccia alla figlia Emma a cui ha fatto anche le treccine prima della buonanotte e di averle letto “una storia nel bellissimo libro delle Idee sul primo computer inventato incredibilmente nel 1842!!! Sul finale scrive: “OOOK vi ho sfinito e non scrivo mai così tanto di queste cose e così nel dettaglio ma posso dirvi che sono felice? felice? felice? felice! felice! Ecco. HAPPY SUMMER”. Tantissimi i commenti divertiti tra cui quello di Syria, amica e collega, che scrive: “Super mamma in azione!” e di una utente che le scrive: “La felicità, quella vera, non tutti la conoscono e molti ne ignorano il profumo, la meraviglia, l’audacia… Essere felici è un privilegio che solo pochi al mondo possono conoscere”.

