Il concerto di Elisa al San Siro di Milano sbarca anche in tv: ecco quando lo manderà in onda Mediaset.

Elisa sbarca al San Siro di Milano

San Siro, il tempio italiano della musica live, è pronto ad accogliere una delle più belle voci femminili italiane. Elisa, sulla scena musicale da anni, sbarca a San Siro con un concerto unico e irrepetibile nel corso del quale regalerà ai propri fan le più belle canzoni del suo repertorio. Dai brani in inglese a quelli italiani, Elisa ha costruito una carriera straordinaria e, ad oggi, è considerata una delle migliori artiste.

Nel corso degli anni, si è fatta conoscere anche come coach di Amici sfoggiando la sua personalità ironica e genuina. Un’artista a 360 gradi che, con umiltà e grande professionalità, ha conquistato l’affetto del pubblico e la stima dei colleghi e degli addetti ai lavori. Il concerto di San Siro, così, rappresenta una tappa importante nella sua carriera e, tutti quelli che non potranno seguirlo live, potranno rifarsi con la messa in onda dello spettacolo in tv.

Il concerto di Elisa a San Siro anche in tv

La musica dal vivo dei grandi artisti sempre più protagonista della televisione italiana. Dopo aver trasmesso i concerti di mostri sacri come Vasco Rossi e Laura Pausini, la tv italiana punta ancora sulla musica live e, stavolta, è Mediaset a puntare su alcuni dei cantanti più amati. Oltre a trasmettere il concerto che Gigi D’Alessio terrà a Palermo, infatti, canale 5 ha deciso di fare un grande regalo ai fan di Elisa trasmettendo il concerto di San Siro.

Ad annunciarlo è Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 18 giugno 2025. “L’evento sarà disponibile anche in tv. Sbarcherà prossimamente su canale 5″, si legge su Chi. La data esatta non è ancora stata svelata, ma il countdown è già partito.

