Elisa Todaro e Raimondo Todaro/ Mano nella mano per le strade di Roma: feeling…

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro diventeranno una coppia anche nella vita? Per il momento, la conduttrice e il maestro di Ballando con le stelle 2020 formano una coppia televisiva molto affiatata anche se il feeling che i due dimostrano di avere sia quando scendono in pista sia quando si concedono passeggiate per smaltire la fatica degli allenamenti è evidente. Affiatati, complici e sorridenti, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, come mostrano le immagini pubblicate dal TgCom 24, camminano per le strade di Roma mano nella mano. Sorrisi, abbracci e sguardi complici sono gli ingredienti di un rapporto che, per il momento, si basa sull’affetto sincero che entrambi provano l’uno per l’altra. Per il momento, i due preferiscono godersi in serenità l’esperienza a Ballando non precludendo, però, un’evoluzione diversa del loro rapporto in futuro.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO: AMORE TRA TRE MESI?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono ufficialmente single. Il feeling tra i due fa sognare i fans di Ballando con le stelle, ma per ora, la conduttrice non sembrerebbe avere intenzione di tuffarsi in una storia d’amore. “Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando; per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”, ha dichiarato la conduttrice al settimanale Chi. Per il momento, dunque, la coppia si vive la fantastica esperienza nel programma di Milly Carlucci, ma in futuro potrebbe accadere di tutto.



