Elisa Toffoli, chi sono marito e figli: Andrea Rigonat, Emma e Sebastian/ Matrimonio nel 2015

Andrea Rigonat, Emma e Sebastian sono il marito e i figli della celebre cantante Elisa. Lui è un affermato chitarrista, produttore e compagno straordinario, semplicemente un punto di riferimento fondamentale per la cantautrice friulana. I due si sono conosciuti negli anni Novanta direttamente sul palco e da quel momento non si sono più lasciati. Curioso il fatto che all’epoca Andrea stesse vivendo un’altra storia d’amore importante, per la precisione con un’amica della cantante.

“Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora”, aveva ammesso la famosa artista in una intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair. Per veder sbocciare la loro storia d’amore, infatti, abbiamo dovuto attendere fino al 2008, quando entrambi hanno deciso di viversi senza compromessi. Dopo sette anni è poi arrivato il tanto atteso matrimonio, ma non solo.

MARITO E FIGLI ELISA TOFFOLI: “MI HANNO RESO CORAGGIOSA E FORTE”

Prima di salire all’altare, infatti, Andrea Rigonat e Elisa hanno messo al mondo due splendidi figli, Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastain, nato nel 2013. Insieme hanno formato – e formano tuttora – una bellissima famiglia, dimostrando che Andrea ed Elisa, qualche anno prima, hanno fatto benissimo ad ascoltare il proprio cuore e seguire i proprio sentimenti: “Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata”, ha raccontato Elisa, “e da allora non ci siamo più lasciati”. Si può dunque considerare una storia a lieto fine quella di Elisa e Andrea, che oggi sui social sono molto attivi con scatti e video tenerissimi.

Sui propri figli, Elisa ha dichiarato: “Non pensavo che avrei avuto dei figli, credo sia normale se hai avuto un’infanzia e un’adolescenza un po’ complicata come la mia. Quando hai un padre assente che vive con un’altra famiglia, la famiglia non ti sembra il posto più bello del mondo. Sono diventata madre solo perché ho incontrato mio marito. I miei figli mi hanno reso coraggiosa e forte. Mi hanno anche tolto qualcosa: l’incoscienza”.



