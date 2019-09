Elisa Toffoli e Andrea Rigonat/ Anniversario “matematico” per loro: “Sempre insieme!”

Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si amano, forse dal primo momento in cui si sono visti quando lui era fidanzato di un’amica e corista della cantante. Da allora sono passati ormai oltre 11 anni e non si sono mai lasciati tant’è che i due girano il mondo insieme anche quando Elisa è impegnata nei suoi tour con tanto di tata e figlio al seguito. I due ieri hanno festeggiato il loro anniversario e la stessa Elisa ha pensato bene di ringraziare tutti coloro che hanno voluto augurare il meglio alla coppia con tanto di foto social e didascalia: “Eeeeeeeeeei!!!!!!! Grazie a tutti per gli auguri! E sono 4 per la Chiesa,5 per lo Stato,e 11 per Noi!“. I due stanno insieme da molti anni, ma si sono sposati solo nel 2015 a Grado, in provincia di Gorizia, con una cerimonia celebrata nella Basilica patriarcale di Sant’Eufemia alla presenza di molti vip e volti noti e influenti del mondo della musica italiana. Da allora hanno continuato la loro vita insieme sul palco, visto che lui è uno dei membri storici della band, e fuori dal palco.

ELISA TOFFOLI E ANDREA RIGONAT FESTEGGIANO IL LORO ANNIVERSARIO

Come tutti quanto i due hanno molte cose in comune ma anche punti su cui le loro idee non convergono mai. La stessa Elisa Toffoli, parlando del marito Andrea Rigonat, in un’intervista ha raccontato: “Su alcune cose lui è un disastro: si dimentica tutto, compleanni, inviti a cena ma sulla disciplina e le regole da dare ai figli è bravissimo. Io faccio più fatica. Insomma, ci compensiamo”. Forse è questo il segreto della loro felicità che non sembra essere minato nemmeno dal fatto che i due passino molto tempo insieme non solo a casa ma anche a lavoro ormai da “una vita”.

