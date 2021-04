Elisa Toffoli in lutto, morti gli zii Franco e Dani per Covid/ “Continuerò per voi!”

Elisa Toffoli in lutto. Il Covid ha colpito anche lei o, meglio, la sua famiglia, portando via i suoi amati zii, Franco e Dani, coloro che con la loro voglia di libertà e la loro musica, l’hanno messa sulla retta via e che l’hanno spinta, già a 4 anni, a calcare il palcoscenico. Elisa deve a loro la sua indole da artista e, soprattutto, di musicista e cantautrice a 360 gradi sempre in nome di quella libertà che loro stessi professavano e applicavano alla loro vita, sempre concentrati sulla loro arte ma, soprattutto, mai timidi di quello che pensavano e volevano comunicare. E’ proprio la nostra amata Elisa che parla di loro con affetto in un lungo addio struggente, emozionato e celebrativo, che non solo vuole ricordare due zii tanto amati ma anche due anime libere che hanno fatto della musica il loro baluardo.

Elisa Toffoli in lutto, morti gli zii Franco e Dani per Covid

Di loro Elisa Toffoli ricorda gli occhi concentrati sul loro lavoro, il modo di fare sempre libero e anche l’affetto che le hanno donato, lo stesso che adesso porta nel cuore pronta ad andare avanti non solo per lei ma anche per loro: “Avete brillato, eravate liberi. Fortissimi nelle vostre umane fragilità, pieni di coraggio. Avete cambiato le regole del gioco. Siete stati un esempio. Eravate l’avanguardia, le possibilità, lo sguardo sul mondo e nella mente creativa, in un Friuli dei primi anni settanta, in una provincia che non ha mai potuto costringervi a essere chi non eravate”. Elisa poi continua elogiando la loro voglia di scavalcare le barriere ma anche di mettere avanti sempre l’arte e la libertà: “Continuerò per me stessa, e anche per voi. Come prima e di più. La vita ci racconterà tutti, non le parole. Buon Viaggio nella Luce, Zia Dani e Zio Franco, sarete sempre con noi”.

Ecco il post integrale di Elisa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)

