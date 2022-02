Elisa Toffoli, vincitrice Sanremo 2022 con “O forse sei tu”/ Secondo la Stampa si ma le radio…

Elisa, con “O forse sei tu” emoziona a Sanremo 2022

Elisa torna al Festival di Sanremo 2022 in gara come non accadeva dalla vittoria alla sua prima volta sul palco dell’Ariston con ‘Luce’. Porta il brano ‘O forse sei tu‘, scritto a quattro mani con Davide Petrella. Come ottava esibizione della seconda serata della kermesse della musica italiana, Elisa entra sul palco dell’Ariston con un look quasi etereo, bellissima nella sua semplicità: un abito lungo completamente bianco (con spalline morbide che cadono sulle braccia creando una cappa) di forma morbida e sinuosa e con l’allacciatura del vestito dietro al collo; per completare l’abito nel migliore dei modi la cantante ha scelto un sandalo bianco raso terra e un make up semplice ma abbinato al look della serata. La performance di Elisa a Sanremo 2022 ha lasciato tutti senza fiato: testo, voce e musica si fondono perfettamente dando alla canzone un tocco lieve e delicato, tipico delle interpretazioni di Elisa. Un testo profondo quello di “O forse sei tu” dove il tema dell’amore e della complicità tra due persone che si amano sono protagoniste: i silenzi che parlano, gli sguardi complici e la preghiera di lei verso di lui di portarla sempre con sè e di non lasciarla mai sola, perché senza l’empatia verso chi si ama non si può vivere. E’ la magia di quel legame in cui l’uno ha sempre bisogno dell’altra, per stare insieme e accanto; un amore che fa bene, che porta sicurezze anche dove non ce ne sono e abbatte tutti i muri che ci creiamo, una vicinanza che a tratti sembra apportare miracoli nel modo in cui guardiamo il mondo attraverso gli occhi di chi amiamo.

L’interpretazione di Elisa è stata perfetta e celestiale, l’accompagnamento scelto dalla cantante stessa degli archi in crescendo e della sua voce, hanno reso il brano uno dei favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2022: infatti la classifica della sala stampa della seconda serata la vede al primo posto, posizione che mantiene anche nella classifica generale ottenuta con la somma dei voti anche della serata precedente. Nella serata di giovedì sera la Toffoli ha deciso di stupire tutti portando per la serata delle cover il pezzo di Irene Cara, tratto dal film ‘Flashdance, ‘What a feeling’. In attesa di vedere la nuova performance e il look per la sua seconda esibizione all’Ariston della nostra Elisa incrociamo le dita per il suo percorso sanremese e per quello che arriverà. Resta da vedere però cosa ne pensa il pubblico a casa e il fattore radio, infatti degli ultimi dati disponibili sembrano altre le canzoni più passate nelle programmazioni…

