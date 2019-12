ELISA/ “Un anno indimenticabile”, arriva il disco d’oro per… (Concerto di Natale)

Elisa ospite al Concerto di Natale in Vaticano

Un anno di successi, nuove canzoni e, adesso, il ritorno in tv nel cast del Concerto di Natale in Vaticano, tutto questo è arrivato in dono ad Elisa e i suoi fan in questi mesi. Il palco di Canale5 la ospiterà questa sera riportandola in tv dopo la sua lunga esperienza al cospetto di Maria De Filippi ad Amici. Chi la segue sa bene che la cantante non ama molto la televisione e che per lei è stato già un sacrificio prendere parte alla scuola di Amici ma oggi ci porta molto volentieri entrando nelle case degli italiani, gli stessi che in questi giorni le hanno regalato soddisfazioni importanti. Proprio in queste ore, Elisa ha usato i social per annunciare che il suo nuovo singolo “Tua per sempre” è già disco d’oro e sicuramente di questi tempi, e dopo tutti questi anni di onorata carriera, questo non è che un altro risultato importante da aggiungere alla propria bacheca dei titoli. I fan continuano a premiarla e adesso sognano che nel grande circo del Festival di Sanremo 2020 ci sia spazio anche per lei. Sarà davvero così? (Hedda Hopper)

Elisa tra gli artisti più ascoltati su Spotify

Elisa sarà tra i protagonisti della 27esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano con l’obiettivo di aiutare, insieme ai suoi colleghi, il rilancio dell’impegno di Papa Francesco per l’Amazzonia. La cantante, che è stata annunciata già lo scorso ottobre nel cast dell’evento, pochi giorni fa, ha raggiunto l’importante traguardo con cui si è candidata come artista italiana donna più ascoltata su Spotify. Nella classifica di fine anno stilata dalla piattaforma, infatti, Elisa si è classificata prima. Nel 2019, la cantante friulana ha anche portato in tour il nuovo album Diari Aperti, esibendosi cinquanta volte live in Italia e in Europa. Il suo ‘giro del continente’ si è concluso il 17 dicembre scorso al Palazzo dello Sport di Roma. In questa occasione, Elisa ha ringraziato i fan su Instagram: “Questo sorriso è per dirvi grazie di tutto questo amore. Grazie a voi per prima cosa.Grazie a tutto il mio team,i miei musicisti,la mia crew. Tutta la F&P e la Island e il mio management. È stato un anno indimenticabile. Chiudiamo il tour nella città eterna. Roma domani sera tieniti libera che stiamo insieme e le cantiamo tutte a squarcia gola. Chi è pronto? Io non vedo l’ora”.

