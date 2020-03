Elisa Vicenzi, San Raffaele/ “Coronavirus rimane sulle superfici, con il caldo…”

Il capo della ricerca dell’ospedale San Raffaele di Milano, Elisa Vicenzi, ha parlato nelle scorse ore ai microfoni del programma di Rai Radio 2, I Lunatici, soffermandosi ovviamente sull’emergenza coronavirus. “Questo è un virus intelligente – afferma – ci auguriamo che possa acquisire dei cambiamenti, delle piccole mutazioni, che lo rendano meno virulento. Dico questo per l’esperienza che abbiamo avuto con il virus della Sars”. Difficile comunque capire quando tutto tornerà alla normalità: “Ci auguriamo che con il caldo e con l’aumentata umidità la diffusione si possa attenuare. Devo però fare una precisazione, sempre riferendomi al virus della Sars, che a primavera ebbe la sua massima trasmissione per poi sparire col caldo”. Un virus pericoloso in quanto si trasmette tramite goccioline di saliva, che rimangono sulle superfici: “Questo virus – prosegue la Vicenzi – si trasmette con le famose goccioline che vengono emesse quando si parla, con la tosse o la starnuto. Queste goccioline si depositano sulle superfici inanimate. In particolare quelle poco porose come la plastica e l’acciaio. Queste goccioline rimangono lì per due o tre giorni. Se una persona passa e tocca queste superfici con le mani per poi portarsele alla bocca, al naso o agli occhi, rischia di infettarsi”

ELISA VICENZI: “FONDAMENTALE MANTENERE LE DISTANZE”

Fondamentale è rispettare le direttive governative, a cominciare dal mantenere la distanza fra le persone: “Bisogna seguire le regole, ovviamente. Fondamentale è la distanza che dobbiamo tenere. Manteniamo le distanze. Un metro è il minimo sindacale, sarebbe meglio mantenere una distanza di due metri”. La Vicenzi non condanna chi esce in strada per prendere una boccata d’aria, anche perchè, di pari passo alla salute fisica, dobbiamo cercare di salvaguardare anche quella mentale: “E’ giusto andar fuori per prendere una boccata d’aria, fa bene alla nostra salute e al nostro stress. Non dobbiamo stressarci, cerchiamo di dormire bene, di bere tanta acqua. La paura di ammalarci è pericolosa, alla fine ci fa ammalare. Non dobbiamo sentirci ammalati quando non lo siamo. Il nostro benessere psicologico è fondamentale”.



