ELISA VISARI/ Chi è la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo, addio a Sara Scaperrotta?

Elisa Visari è la nuova fidanzata di Niccolò Zaniolo? L’attaccante della Roma e della Nazionale, potrebbe avere infatti una nuova fiamma. Una sorpresa perché Zaniolo era legato a Sara Scaperrotta da un legame che pareva molto solido ma che in realtà si è interrotto improvvisamente, nonostante le recenti dichiarazioni di Sara avessero lasciato presagire ben altro: “Matrimonio? Ne parliamo, sogniamo. Ma è ancora troppo presto, ci penseremo più in là. Per ora comunque è come se convivessimo, dormo tutti i giorni da lui”. Frasi che non lasciavano di certo presagire a una rottura, ma all’orizzonte per Zaniolo c’è un nuovo amore. Si tratta di Elisa Visari, già fotografata sui social accanto al calciatore e considerata una giovane promessa del cinema italiano, tanto da aver partecipato ad alcune produzioni particolarmente importanti negli ultimi mesi.

ELISA VISARI, STAR NEL FILM DI MUCCINO E’ FIDANZATA CON NICCOLÒ ZANIOLO

Elisa Visari fa anche parte del cast di “Gli anni più belli” pellicola realizzata sotto la regia di Gabriele Muccino e recentemente presentata sul palco dell’Ariston di Sanremo per la settantesima edizione del Festival. Elisa aveva già partecipato anche alla precedente produzione del regista romano, “A casa tutti bene” e al film Non sono un assassino” (regia di Andrea Zaccariello). Un volto nuovo e fresco che si sta facendo conoscere, ma è stato sicuramente sorprendente vedere Elisa al fianco di Zaniolo sui profili social del calciatore, con Nicolò che ha postato una foto con tanto di cuore decisamente inequivocabile riguardo il rapporto con la sua nuova fiamma. Anche Elisa sui social se la cava più che bene con più di 100mila followers su Instagram, chissà che nei prossimi giorni non possa sbucare qualche altra foto e qualche nuovo “indizio” a conferma della nuova relazione dell’attaccante giallorosso, al momento fermo ai box per un grave infortunio al ginocchio.

