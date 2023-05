Elisa Visari e Andrea Damante presto genitori?/ Arriva la risposta dell’attrice

Elisa Visari non è il dolce attesa di Andrea Damante

Andrea Damante e Elisa Visari hanno una relazione d’amore da più di due anni e sono più che mai insieme nonostante, un paio di mesi fa, a marzo, vi erano varie indiscrezioni su una loro rottura e anche precedentemente si era vociferato di una crisi. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice, mercoledì 17 maggio 2023, erano presenti a Milano alla presentazione della seconda stagione di The Ferragnez, la serie di Chiara Ferragni e Fedez. Andrea ed Elisa hanno messo molti contenuti sui propri profili ufficiali Instagram. Ed è proprio da tutti questi video e da queste foto che i fan hanno notato un particolare che ha subito dato inizio a un gossip che li riguarda.

Gli utenti hanno notato un pancino sospetto nella nota influencer. Per i fan, in particolare, si noterebbe una leggerà rotondità proprio sulla pancia fasciata da un bellissimo tubino rosa. Cosa c’è di vero? Poco, anzi nulla. Semplicemente la Visari ha indossato un capo molto aderente che ha lasciato intravedere giusto un filo, quasi impercettibile, di pancia. A smentire che non c’è alcuna dolce attesa in corso è stata la stessa giovane dal suo profilo Instagram.

Nelle ore passate Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante ha pubblicato una storia sul proprio account ufficiale Instagram in cui ci ha ficcato un selfie realizzato innanzi allo specchio. E si vede un ventre piattissimo, anzi muscoloso. Del pancino nemmeno l’ombra e chi sperava che i due l’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice stessero per diventare mamma e papà si può mettere il cuore in pace. Non c’è alcuna cicogna in volo. Quel che invece è certo è che il periodo buio attraversato dalla coppia è alle spalle.

Nelle scorse settimane, infatti, sembrerebbe che Andrea ed Elisa abbiano avuto a che fare con una profonda crisi sentimentale. I ben informati hanno assicurato che c’è stato addirittura uno strappo e che per alcuni giorni la relazione era stata messa in stand by. Sul vociferare delle indiscrezioni i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, ma sembra proprio che qualcosa si sia rotto in tempi non sospetti. La tempesta d’amore, però, è passata senza spezzare la coppia che ha ripreso quota nell’ultimo periodo. Sempre in tempi non sospetti si era addirittura sussurrato di un clamoroso ritorno di fiamma tra Damante e la sua ex storica Giulia De Lellis.











