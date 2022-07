Elisa Visari, la fidanzata di Andrea Damante/ lui: “Voglio una famiglia con Elisa…”

Chi è Elisa Visari? L’inizio della storia con Andrea Damante

Elisa Visari è la fidanzata di Andrea Damante, il deejay stasera farà ballare tutti dal palco di Battiti Live 2022 con il brano “Scars”, per l’occasione, la sua prima fan e sostenitrice sarà proprio la compagna. Elisa è un’attrice italiana, classe 2001 e una bellezza mozza fiato, ha sempre avuto una grande passione per il cinema e per la danza. In campo cinematografico, Elisa è diventata molto famosa grazie al film “A casa tutti bene” e in particolar modo alla serie televisiva “Don Matteo 11”. Nel suo passato ci sono amori importanti come quello col calciatore Niccolò Zaniolo, ma indubbiamente la storia più importante e seguita dal popolo del web, è proprio quella con Andrea Damante.

Elisa e il Dj si sono fidanzati a ottobre del 2020, all’inizio sono stati avvistati in Trentino insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, successivamente hanno rivelato la loro storia durante il programma “Il punto Z” di Tommaso Zorzi. Andrea in quell’occasione aveva dichiarato: “Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta, voglio una famiglia con Elisa”.

Elisa Visari è stata la prima donna a far davvero dimenticare ad Andrea Damante la sua storica ex: Giulia De Lellis. I due ex hanno entrambi trovato la felicità con altre persone, per loro non era stato semplice creare un distacco definitivo, col tempo sembrano esserci riusciti, ma per i fan della coppia forse non sarà mai possibile. Infatti poco meno di un mese fa, i fan del Dj e della De Lellis avevano supposto una pesante frecciatina di Giulia contro Elisa in un Tiktok. Nel video un’amica chiedeva: “Amo ma il tuo ex dura ancora con questa?” e la De Lellis aveva risposto: “Te credo, me sto zitta!”.

Si era creata una vera e propria polemica sul web e Damante durante un’intervista a The Pipol, aveva avuto modo di dire la sua affermando: “Sono tutte put****te!”. In ogni caso, le polemiche importano poco in una storia che sembra sempre più salda. I due viaggiano spesso insieme, sono inseparabili, molto presenti sui social insieme e i fan li adorano. Lui la porta spesso in Sicilia per eventi importanti e matrimoni di suoi amici o parenti, in uno di questi eventi Damante aveva postato una loro foto con un “Per sempre” in descrizione, forse Andrea si sente pronto per fare il grande passo con Elisa?











