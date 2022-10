Elisa Visari, fidanzata Andrea Damante/ Crisi superata e annuncio d’amore: “Due anni insieme”

Elisa Visari e Andrea Damante sono in crisi? Lei chiarisce tutto

Elisa Visari e Andrea Damante sono ancora una coppia oppure no? Pochi mesi fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica sui social ha lanciato una indiscrezione parlando di una possibile crisi tra i due. Il motivo? Un tradimento dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis. “Profonda crisi tra Andrea Damante e la Visari, complice soprattutto la doppia vita notturna del DJ ex di Giulia De Lellis” – ha scritto l’esperto di gossip lasciandosi andare al commento “Il lupo perde il pelo…”. Un chiarissimo riferimento alle corna che Damante ha messo anche alla ex Giulia De Lellis che di quel momento no ne ha fatto anche un libro best seller.

Ma come stanno davvero le cose tra i due? Basta sbirciare il profilo social di Elisa per scoprire che i due stanno ancora insieme. Proprio nelle ultime ore d’altronde lei ha postato uno scatto con Andrea per festeggiare i loro due anni d’amore. Damante, d’altronde, non molto tempo fa aveva confessato alla stampa di essere perdutamente innamorato di Elisa: “non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta, voglio una famiglia con Elisa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A M A (@andreadamante)

Elisa Visari e il cinema: “Gabriele Muccino per me è un padre”

A parte la love story con Andrea Damante, Elisa Visari è una delle attrici più promettenti del panorama cinematografico italiano. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice ha raccontato: “il cinema mi ha fatto crescere tanto e velocemente, vivendo set stupendi insieme a grandi artisti che ti accolgono e ti mettono subito al loro livello. Tutti hanno paura di perdere la propria indipendenza: convivere, a vent’anni, non è scontato. Se fossi rimasta a Latina, dove i miei genitori gestiscono uno studio dentistico, io e Andrea non ci saremmo visti praticamente mai. Per noi, è venuto tutto naturale”. Parlando del suo primo film ha detto: “è stato ad Ischia, il giorno del mio diciassettesimo compleanno, sul set di Muccino. A casa tutti bene era un film corale e Gabriele ci ha rinchiusi tutti quanti sull’isola, nessuno poteva tornare a Roma ma ogni tanto alle famiglie era permesso venirci a trovare. Ricordo serate stupende alle terme con la moglie di Favino e col compagno di Giulia Michelini. Avevamo anche una chat di gruppo: si chiamava “Gli Ischiantati””.

Proprio Gabriele Muccino l’ha lanciata e l’ha fortemente voluta nel film “Gli anni più belli”. Con lui ha un rapporto davvero speciale: “ci sentiamo spesso e per me è un padre. Mi ha appena spedito una copia del suo libro La vita addosso. Nella dedica, ha scritto così: “Alla mia musa””.











