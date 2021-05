Elisa Visari, fidanzata Andrea Damante/ Lui: “sogno una famiglia e il matrimonio”

Elisa Visari è la fidanzata di Andrea Damante. Dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, l’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente ritrovato il sorriso tra le braccia della bellissima modella. Un amore nato da diverso tempo quello tra il deejay ed influencer che non nasconde affatto di avere progetti importanti con la bellissima Elisa. Ospite della puntata “Il punto Z” di Tommaso Zorzi, l’ex tronista del dating show di successo di Canale 5 ha parlato proprio dell’amore sbocciato per Elisa con cui sarebbe pronto a mettere su famiglia. Proprio così, Damante ha progetti di vita con la Visari come ha rivelato a sorpresa: “non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora, ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!”.

Chi è Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante

Ma chi è Elisa Visari, la nuova fidanzata di Andrea Damante? Classe 2001, Elisa è nata a Roma e lavora come modella ed attrice. Tra le sue passioni c’è anche la danza in cui si diletta in più stili: dalla moderna alla classica, ma anche nella contemporanea, latino americana, pop e hip-hop. Non solo, Elisa è una grandissima appassionata di sport, come conferma anche il suo fisico perfetto, e tra i suoi sport preferiti ci sono: lo sci, il nuoto, il pattinaggio e l’equitazione. La Visari si è fatta conoscere ed apprezzare come attrice interpretando il ruolo di Rebecca nella serie campione di ascolti “Don Matteo”, mentre sul grande schermo si è fatta notare nei film “A casa tutti bene” e “Gli anni più belli” entrambi diretti da Gabriele Muccino. Tra le sue prove come attrice anche un ruolo nel film “Non sono un assassino” diretto da Andrea Zaccariello con protagonista Riccardo Scamarcio.

