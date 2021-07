Elisa Visari, fidanzata Andrea Damante/ Matrimonio in vista? Spunta la foto galeotta…

Elisa Visari è la fidanzata di Andrea Damante, volto noto della tv e del mondo musicale e protagonista nella serata di oggi, martedì 13 luglio, della prima puntata di “Battiti Live“. La giovanissima attrice, tuttavia, presto potrebbe respirare profumo di fiori d’arancio insieme al suo Andrea; infatti, non è un mistero che lui sogni di mettere su famiglia e di sposarsi e i tempi potrebbero addirittura essere clamorosamente già maturi, come si evince da una foto pubblicata sui social e che odora profondamente d’indizio.

L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua dolce metà, infatti, stanno vivendo con grande felicità la loro relazione sentimentale e proprio nelle ultime ore sui loro profili Instagram ha fatto capolino uno scatto che testimonia tutta la loro intesa di coppia. I due hanno partecipato a un elegante ricevimento nuziale, tenutosi presso una villa fiorentina: una cerimonia all’insegna del lusso, alla quale Andrea Damante si è presentato in smoking e papillon, mentre Elisa indossava un abito color corallo caratterizzato da una vistosa scollatura, come testimonia il selfie che si sono scattati con sullo sfondo le colline toscane.

ELISA VISARI, MATRIMONIO CON ANDREA DAMANTE? L’INDIZIO

Elisa Visari e Andrea Damante, con questa cerimonia e con questi abiti, sembrano quasi avere fatto le prove per il loro grande giorno, tanto che in molti sui social network hanno reagito con occhi meravigliati di fronte alla bellezza inenarrabile della coppia (non ultima Roberta Giarrusso, che ha commentato: “Imbarazzante”). Da più parti, inevitabilmente, è germogliato il dubbio: “approfittando” di questa festa di matrimonio, Elisa e Andrea hanno provveduto a fare le prime prove tecniche per il giorno del loro “sì”?

Qualora la risposta fosse affermativa, quest’ultimo potrebbe non tardare molto ad arrivare, in quanto il test è stato superato a pieni voti e Damante ha detto di non essersi mai sentito così innamorato come con Elisa Visari al suo fianco. Potrebbe essere davvero lei, come si augura lo stesso dj, la persona giusta con cui condividere il resto della sua esistenza e diventare padre. Antenne dritte, allora: potrebbero presto giungere grandi annunci…



