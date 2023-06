Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante/ Polemica social dopo la presunta crisi: “Trovata pubblicitaria”

Andrea Damante e Elisa Visari stanno ancora insieme: le foto social confermano

Andrea Damante ed Elisa Visari stanno ancora insieme. Da settimane si rincorre il gossip della fine della storia d’amore tra il deejay e la modella-attrice. In realtà i due non solo non si sono lasciati (come testimoniano gli ultimi scatti che li vedono insieme), ma starebbero pensando di mettere su famiglia. Ad insospettire i fan e i più curiosi sono le rotondità della bella Elisa apparsa sui social con un pancino sospetto. La foto, manco a dirlo, ha scatenato subito il mondo del gossip, ma a smentire ci ha pensato proprio Elisa, che ha condiviso sui social uno scatto davanti allo specchio mostrando il ventre piatto. Nessuna cicogna in arrivo per la coppia Damante-Vicari, ma i fan possono dormire sogni tranquilli visto che i due sono apparsi insieme e felici sul red carpet di Milano a conferma che la crisi è rientrata.

Ma cosa era successo tra i due? A mettere lo zampino tra i due sarebbe stata Giulia de Lellis, come raccontato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La Vicari, infatti, avrebbe scoperto sul cellulare di Damante alcuni messaggi della ex che l’hanno spinta a lasciare la casa. Non solo, Elisa ha anche avvisato Carlo Beretta, compagno della De Lellis, che ha preferito restare in silenzio.

La crisi tra Andrea Damante e Elisa Visari è stata causata da Giulia De Lellis? A fornire ulteriori dettagli ci ha pensato Fabrizio Corona che ha raccontato: “Elisa scopre le chat sul cellulare del fidanzato che, infastidito, la caccia di casa. La Visari si vendica mandando gli screen a Carlo Gussalli Beretta. Lui però preferisce tacere per paura anche se ormai è troppo tardi perché la bomba è sganciata”. Non solo, i ben informati hanno anche raccontato di aver visto Giulia De Lellis e Andrea Damante ad una festa a Milano lasciando senza parole i presente.

Ma non finisce qui, visto che sui social c’è anche chi ipotizza che la rottura tra i due sia stata solo una trovata pubblicitaria per far parlare di loro. “Damante e la Visari sono due morti di fama perché due che stanno sistemando le cose non sbandierano sui social di stare insieme come stanno facendo. Per di più lui a Miami stava con una tipa in discoteca come riportato su Chi mercoledì. Diciamo che vogliono farà parlare di loro perché c’è la fiction di lei e il singolo di lui in uscita. Messo male lui per fare ste teatrini a 33 anni. Dal tronista più famoso a morto di fama che non viene più calcolato da nessuno senza la De Lellis” – le parole al vetriolo di un utente sui social.











