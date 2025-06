Elisa Visari senza filtri sulla relazione con Andrea Damante: ecco come si sono conosciuti

Elisa Visari si è raccontata a cuore aperto in vista della nascita del suo primo figlio. Di recente, la modella è stata ospite del podcast “Ciak si gira”, condotto da Elisa Maino, dove ha parlato della sua relazione con Andrea Damante e delle emozioni che sta vivendo mentre si prepara a diventare mamma. Lo scorso aprile, l’attrice ha annunciato la gravidanza insieme al compagno, rivelando che si tratta di un maschietto. Per il momento, il nome resta top secret, ma sembra che il parto sia previsto per metà settembre 2025.

Intervistata dalla Maino, Elisa ha raccontato come ha scoperto di essere incinta, spiegando di averlo detto subito al fidanzato e ai suoi genitori, che vivono a Latina. “Non vedevo l’ora di condividerlo anche sui social, è stata una vera liberazione. L’ho scoperto a inizio febbraio, abbiamo fatto il test insieme e stiamo documentando tutto”, ha raccontato l’attrice. In un primo momento pensava che fosse una femminuccia, ma oggi è felicissima all’idea di avere un maschietto. Infine, ha detto di non temere che la maternità possa ostacolare la sua carriera dato che, con la giusta organizzazione, è convinta di poter fare tutto.

Elisa Visari a cuore aperto su Andrea Damante: la verità sulla loro storia

Successivamente, Elisa Visari ha parlato anche della sua storia d’amore con Andrea Damante. Come molti sanno, i due stanno insieme da oltre quattro anni e, nonostante una crisi affrontata lo scorso anno, oggi sono più uniti che mai. La loro riconciliazione, infatti, è stata seguita, poco dopo, dalla scoperta della gravidanza. Ma com’è nata la loro relazione? All’epoca, Elisa era molto giovane – aveva solo 19 anni – e non aveva alcuna intenzione di legarsi seriamente. Per Andrea, invece, è stato un vero colpo di fulmine e pare si sia messo subito in gioco per conquistarla.

“Ci siamo conosciuti che ero sul set a Vicenza, in pieno Covid, ma lui dice che mi aveva visto a Milano. Io, invece, non lo conoscevo. Poi mi ha scritto, e da lì ci siamo iniziati a vedere a Milano. Per me non è stato amore a prima vista, per lui si. Io sono andata molto cauta, ma poi ci siamo affezionati rapidamente“, ha raccontato la Visari. Come accennato in precedenza, la coppia ha attraversato un periodo di pausa lo scorso anno, per poi ritrovarsi e riprendere la loro storia con ancora più forza alcuni mesi fa.